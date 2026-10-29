Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường tại phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh
Thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La (nay thuộc phường Tô Hiệu và phường Chiềng Sinh), UBND phường Tô Hiệu chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tô Hiệu và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, đảm bảo dự án hoàn thành theo mục tiêu đề ra.
Dự án được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 108 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được giao UBND phường Tô Hiệu làm chủ đầu tư, thực hiện cải tạo, nâng cấp hè phố trên 4 tuyến đường, gồm: Cách mạng Tháng Tám và đường Thanh Niên, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh thuộc phường Tô Hiệu và đường Lê Duẩn thuộc phường Chiềng Sinh, với tổng chiều dài trên 13,8 km. Các hạng mục chính, gồm: Nâng cấp, lát lại vỉa hè; thay thế, bổ sung bó vỉa, bồn cây; nạo vét, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước và hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Đến nay, gói thầu số 07, thi công tuyến đường Cách mạng Tháng Tám và đường Thanh Niên, đã hoàn thành; gói thầu số 08, thi công tuyến đường Lê Đức Thọ, đạt khoảng 97%; gói thầu số 09, thi công tuyến đường Trần Đăng Ninh, đạt khoảng 60%; gói thầu số 10, thi công tuyến đường Lê Duẩn, đạt khoảng 70%.
Việc cải tạo, nâng cấp hè phố góp phần chỉnh trang đô thị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải thiện cảnh quan và điều kiện đi lại của người dân. Để bảo đảm tiến độ đề ra, UBND phường Tô Hiệu tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tô Hiệu phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/day-nhanh-tien-do-cai-tao-nang-cap-via-he-cac-tuyen-duong-tai-phuong-to-hieu-chieng-sinh-dVZMkVqDg.html