Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp vỉa hè các tuyến đường tại phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh

Cán bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng phường Tô Hiệu giám sát thi công lát vỉa hè tuyến đường Trần Đăng Ninh.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 108 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được giao UBND phường Tô Hiệu làm chủ đầu tư, thực hiện cải tạo, nâng cấp hè phố trên 4 tuyến đường, gồm: Cách mạng Tháng Tám và đường Thanh Niên, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh thuộc phường Tô Hiệu và đường Lê Duẩn thuộc phường Chiềng Sinh, với tổng chiều dài trên 13,8 km. Các hạng mục chính, gồm: Nâng cấp, lát lại vỉa hè; thay thế, bổ sung bó vỉa, bồn cây; nạo vét, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước và hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Nhân dân tổ 22, phường Tô Hiệu tham gia giám sát thi công trên tuyến đường Trần Đăng Ninh.

Thi công lát vỉa hè trên tuyến đường Trần Đăng Ninh, phường Tô Hiệu.

Đến nay, gói thầu số 07, thi công tuyến đường Cách mạng Tháng Tám và đường Thanh Niên, đã hoàn thành; gói thầu số 08, thi công tuyến đường Lê Đức Thọ, đạt khoảng 97%; gói thầu số 09, thi công tuyến đường Trần Đăng Ninh, đạt khoảng 60%; gói thầu số 10, thi công tuyến đường Lê Duẩn, đạt khoảng 70%.

Nhân công thi công tuyến đường Trần Đăng Ninh.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tô Hiệu, đơn vị giám sát kiểm tra một phần tuyến đường Lê Duẩn đã hoàn thiện.

Việc cải tạo, nâng cấp hè phố góp phần chỉnh trang đô thị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải thiện cảnh quan và điều kiện đi lại của người dân. Để bảo đảm tiến độ đề ra, UBND phường Tô Hiệu tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tô Hiệu phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2026.