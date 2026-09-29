Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo và đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch đề ra 30 nhiệm vụ, triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026; mỗi nhiệm vụ xác định rõ cơ quan chủ trì, tiến độ thực hiện và yêu cầu về kết quả.

Qua rà soát, đến thời điểm báo cáo, có 11 nhiệm vụ đến hạn hoàn thành. Trong đó, 4 nhiệm vụ đã hoàn thành, gồm: duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử học đường, chương trình Cà Mau Art Tour 2026 và Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh

thông qua báo cáo tại cuộc họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ như: xây dựng và triển khai Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 của Chính phủ; hoàn thiện, phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2026-2030; rà soát, xây dựng khái toán thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Một số nhiệm vụ khác cũng cần đẩy nhanh tiến độ như: Cuộc thi Tiếng hát giáo viên ngành giáo dục; hình thành và nâng cấp đội bóng đá cấp xã vào năm 2026, cấp tỉnh vào năm 2027, hướng đến hình thành Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp; tổ chức Hội thảo Văn hoá con người Cà Mau; hợp nhất 2 Giải Văn học Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển và Cao Văn Lầu.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, phần việc còn lại và trách nhiệm của từng bộ phận; đồng thời tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để nhiệm vụ chậm kéo dài.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, mà còn hướng tới xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban chỉ đạo, phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nêu rõ, việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW cần được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

“Đối với tỉnh Cà Mau, việc triển khai thực hiện Nghị quyết không chỉ nhằm phát triển văn hoá, xây dựng con người, mà còn góp phần củng cố nền tảng tinh thần xã hội, phát huy sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Văn hoá không đứng ngoài sự phát triển; ngược lại, văn hoá phải trở thành nguồn lực, trở thành sức mạnh mềm và là một trong những động lực quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh./.