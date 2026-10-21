Đẩy nhanh tiến độ các dự án y tế

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Dự án xây dựng Bệnh viện Da liễu Nam Định được triển khai trên diện tích khoảng 10.000m2, quy mô 70 giường bệnh.

Dự án xây dựng Bệnh viện Da liễu Nam Định có tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 10.000m2, quy mô 70 giường bệnh. Dự án gồm khối nhà điều trị, khu điều trị bệnh nhân, các khoa, phòng chức năng như: Khoa Dược, Khoa Khám bệnh, Khoa Điều trị tổng hợp cùng hệ thống công trình phụ trợ. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên khoa da liễu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong và ngoài tỉnh.

Ghi nhận tại công trường, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Đến nay, khối nhà điều trị 5 tầng cơ bản hoàn thành phần xây dựng thô, đang được triển khai hoàn thiện từ tầng 1 đến tầng 3. Các công trình phụ trợ như nhà dinh dưỡng, nhà để xe, nhà xử lý chất thải rắn, trạm bơm cứu hỏa và trạm bơm xử lý nước thải cũng cơ bản hoàn thành phần thô. Hệ thống tường rào bao quanh khuôn viên bệnh viện đang được triển khai, trong đó phần xây dựng thô cơ bản hoàn tất.

Công nhân thi công tại công trường xây dựng Bệnh viện Da liễu Nam Định.

Ông Hoàng Năng Tuấn, Chỉ huy trưởng công trường Dự án xây dựng Bệnh viện Da liễu Nam Định cho biết, để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã huy động gần 100 công nhân, tổ chức thành 7 tổ, đội phụ trách các phần việc từ xây dựng, cốp pha, cốt thép đến hoàn thiện và lắp đặt hệ thống điện, nước. Các tổ, đội được bố trí thi công đồng thời tại nhiều hạng mục nhằm tận dụng nhân lực, thiết bị và rút ngắn thời gian thực hiện. Đến nay, khối lượng công việc hoàn thành đạt hơn 40%. Với kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí hơn 40 tỷ đồng, dự án đã giải ngân trên 65%. Nhà thầu đang tăng cường nguồn lực thi công, phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn lao động được chú trọng. Tại công trường, công nhân được trang bị các phương tiện bảo hộ như mũ, khẩu trang, áo phản quang và thiết bị cảnh báo cần thiết; đồng thời thường xuyên nhắc nhở nhau tuân thủ quy trình, chủ động phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, công nhân thi công tại công trường chia sẻ, ông đã làm việc tại đây gần một năm và được phổ biến kiến thức về an toàn lao động trước khi bắt đầu công việc. Trong quá trình thi công, người lao động thường xuyên nhắc nhở nhau thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhất là khi làm việc trên cao phải đeo dây an toàn, khi di chuyển cần chú ý các vật cản và nguy cơ gây thương tích. Theo ông Hoàng, việc tuân thủ các quy định an toàn là yêu cầu quan trọng để bảo đảm sức khỏe người lao động; đồng thời góp phần giữ vững chất lượng và tiến độ công trình.

Dự án xây dựng nhà điều trị 7 tầng khối Nội và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện đa khoa Hải Hậu, có tổng mức đầu tư 219 tỷ đồng, các nhà thầu huy động máy móc nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại Dự án xây dựng nhà điều trị 7 tầng khối nội và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tiến độ thi công cũng đang được đẩy nhanh. Dự án có tổng mức đầu tư 219 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1/2026. Theo ghi nhận giữa tháng 10/2026, khối nhà điều trị đã cơ bản hoàn thành phần xây thô, đang chuẩn bị đổ mái tầng 6.

Ông Đinh Văn Sơn, tư vấn giám sát công trường cho biết, trong quá trình triển khai, đơn vị thi công thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Nhà thầu đồng thời tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; chủ động chuẩn bị vật tư, cấu kiện như thang máy, cửa để sẵn sàng lắp đặt khi đủ điều kiện thi công. Với các giải pháp này, đơn vị phấn đấu hoàn thành phần xây dựng thô trong năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, nhà thầu đang huy động khoảng 150 công nhân, tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 40 tỷ đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch vốn năm. Trong thời gian còn lại của năm, đơn vị tập trung hoàn thành phần thô, triển khai xây tường và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật như điện, nước, điều hòa không khí, phòng cháy, chữa cháy đến tầng 3; phấn đấu giải ngân khoảng 80 tỷ đồng theo kế hoạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công mà còn hướng tới mục tiêu sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân vẫn lớn. Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phải bám sát tiến độ từng công trình, chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức thi công để bảo đảm tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn được giao.

Khối nhà điều trị thuộc Dự án xây dựng nhà điều trị 7 tầng khối Nội và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện đa khoa Hải Hậu đã cơ bản hoàn thành phần xây thô.

Ông Đinh Văn Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, đơn vị luôn xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công phải gắn chặt với chất lượng và hiệu quả đầu tư. Ban thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu tiến độ và kế hoạch vốn; đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tại hiện trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu và yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thi công từng hạng mục.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt 11,3%. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 12.829,55 tỷ đồng, bằng 36,5% kế hoạch được giao. Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án; kịp thời phân bổ, điều chuyển vốn phù hợp với khả năng thực hiện; đồng thời, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm.