Theo báo cáo của cơ quan chức năng, dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện có diện tích 9,3ha, công suất thiết kế 1.100 tấn/ngày, hiện đang thi công mở rộng, dự kiến vận hành vào tháng 7-2027. Khu xử lý rác thải Tam Xuân II với diện tích 22,5ha, hiện tiếp nhận khoảng 500 tấn rác/ngày, trong khi công suất cho phép là 187,5 tấn/ngày;dự kiến sẽlấp đầy vào tháng 12-2027.Tình trạng quá tải gia tăng sau khi nhà máy Bắc Quảng Nam tạm ngừng hoạt động. Tại xã Núi Thành, Dự án chôn lấp chất thải rắn sinh hoạtcó diện tích 15,4ha, công suất thiết kế 350 tấn/ngày hiện dự án thi công chậm, khối lượng thực hiện chưa đạt 50%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nghe báo cáo tiến độ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện.

Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo của các đơn vị chuyên môn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ đầu tư rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, những vấn đề còn vướng mắc và trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Riêng các dự án đang thi công, cần tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ mốc thời gian và khối lượng công việc cần hoàn thành. Các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, làm rõ trách nhiệm trong từng khâu thực hiện, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa công trình vào vận hành theo đúng tiến độ.

Đối vớikhu xử lý đang hoạt động, cơ quan chuyên môn cần khẩn trương đánh giá thực trạng, nhất là tình trạng quá tải, tính toán năng lực tiếp nhận và nhu cầu xử lý chất thải trong thời gian tới để chủ động phương án điều tiết, nâng cao hiệu quả vận hành. Các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo, đề xuất giải pháp cụ thể, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải của thành phố trong trước mắt và lâu dài. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu năng lực tiếp nhận, gián đoạn hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt.