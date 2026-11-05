Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Đơn vị thi công tập trung nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ.

Quyết liệt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Những năm qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là đối với các công trình, dự án lớn, trọng điểm luôn được tỉnh Phú Thọ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từng bước được thực hiện theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và quy định pháp luật. Hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ngày càng được nâng lên; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công duy trì trong nhóm các địa phương có kết quả cao của cả nước.

Nhiều công trình, dự án có tính chất liên kết vùng sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Cùng với đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được quan tâm cải thiện, Phú Thọ ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai các dự án quy mô lớn cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Một số dự án còn gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật; thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, giải ngân vốn và hiệu quả khai thác nguồn lực đầu tư.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai dự án lớn, trọng điểm được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 07).

Chỉ thị 07 xác định rõ yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước mà còn là cơ sở để các cấp, các ngành rà soát, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, chuyển mạnh từ chỉ đạo chung sang giao nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra thường xuyên và đánh giá bằng kết quả thực tế.

Một trong những nội dung trọng tâm được Chỉ thị số 07 nhấn mạnh là gắn công tác kiểm tra, giám sát với trách nhiệm chính trị của tổ chức đảng và người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian trong giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tỉnh cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư; rút ngắn thời gian thẩm định, xử lý hồ sơ, nghiên cứu áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án lớn, trọng điểm.

Cùng với đó, tỉnh định hướng ưu tiên các dự án đầu tư công chiến lược trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030, nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông có tính liên kết, lan tỏa cao; tập trung bố trí vốn cho các dự án đủ điều kiện triển khai, có khả năng giải ngân và bảo đảm mặt bằng thi công. Đối với các dự án tồn đọng, dừng thi công hoặc chậm tiến độ kéo dài, yêu cầu đặt ra là phải rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý, sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn

Cùng với việc ban hành các cơ chế, giải pháp chỉ đạo, tỉnh chú trọng tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án ngay từ cơ sở. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 982 về thành lập các Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tiến độ một số dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Việc thành lập các tổ công tác nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện những khó khăn phát sinh và tham mưu giải pháp tháo gỡ; đồng thời, trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương để nhận diện rõ nguyên nhân chậm tiến độ, từ đó xác định nhiệm vụ, thời hạn và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan.

Năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục triển khai 32 dự án giao thông quan trọng với tổng kế hoạch vốn hơn 3.298 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2026, giá trị giải ngân của các dự án đạt 1.496 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy tiến độ giải ngân đã có chuyển biến, song tỷ lệ thực hiện vẫn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, nhất là trong những tháng cuối năm.

Với khối lượng vốn còn phải giải ngân lớn, các chủ đầu tư cần chủ động rà soát tiến độ từng gói thầu, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, bảo đảm điều kiện thi công liên tục.

Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Cát được khẩn trương thi công.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì có tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, dự án có ý nghĩa trong việc nâng cao năng lực kết nối giao thông giữa các khu vực, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình triển khai, dự án từng đối mặt với nguy cơ kéo dài thời gian thực hiện do những vướng mắc về mặt bằng.

Qua kiểm tra thực tế, các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các đơn vị, bố trí tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật được nhận diện, giao trách nhiệm xử lý theo các mốc thời gian cụ thể. Việc tập trung tháo gỡ từng nội dung, tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã góp phần tạo điều kiện để dự án tiếp tục được thi công theo kế hoạch.

Việc triển khai các dự án lớn, trọng điểm có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành và đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Vì vậy, để chủ trương, chỉ đạo của tỉnh đi vào thực tiễn, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới phương thức điều hành theo hướng sâu sát, linh hoạt, rõ trách nhiệm và lấy hiệu quả thực hiện làm thước đo.

Có thể thấy, việc ban hành Chỉ thị số 07 cùng với các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho từng dự án thể hiện yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý, điều hành đầu tư của tỉnh. Qua đó không chỉ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng dư địa thu hút đầu tư, tạo động lực để Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.