Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu tại buổi họp.

Thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã ở: Nghĩa Giang, Ba Dinh, Đặng Thùy Trâm, Tây Trà Bồng và Dự án mở rộng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, việc triển khai các dự án gặp nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ như: công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục liên quan; công tác xác định nguồn gốc đất sử dụng; chưa thực hiện được ký xác nhận bản đồ địa chính khu đất... Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, liên quan đến nội dung triển khai xây dựng các trụ sở, các khu chức năng của các đơn vị thuộc lực lượng an ninh, quốc phòng, địa phương phải thực hiện theo quy định. Vì vậy, các địa phương chủ động nghiên cứu, căn cứ quy định pháp luật về công tác quy hoạch, thu hồi đất, giao đất, vận dụng đúng cơ chế, chính sách để giải quyết công việc.

Về mặt nguyên tắc, tỉnh thống nhất việc đề xuất của Công an tỉnh về các vị trí, diện tích đất để phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Do đó, Sở Xây dựng khẩn trương trình các nội dung liên quan đối với các dự án này. Công an tỉnh cùng các đơn vị có liên quan thống nhất để tổ chức triển khai.

Quang cảnh buổi họp.

Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương còn chậm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và đơn vị tư vấn lập phương án bồi thường, tập trung hoàn thành các phần việc theo tiến độ đề ra.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê, phấn đấu cao nhất đến ngày 30/11 là hoàn thành công tác bồi thường, giao đất. Các cơ quan liên quan khác chủ động phối hợp, triển khai đồng thời những công việc có thể thực hiện song song, không để tình trạng chờ hoàn thành thủ tục này mới bắt đầu thủ tục khác, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn phải được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý từng vướng mắc cụ thể, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.