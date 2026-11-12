Đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Toàn cảnh tổ hợp công trình phục vụ APEC 2027. (Đồ họa: Nguyễn Dương)

Bộ Tài chính cho biết, tính lũy kế đến ngày 29/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đạt hơn 7.548 tỷ đồng, bằng 76,02% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 6.159 tỷ đồng, đạt 74,26% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 1.389 tỷ đồng, đạt 84,96% kế hoạch.

Đối với nhóm dự án tái định cư trên địa bàn Phú Quốc, tính lũy kế giải ngân đến hết ngày 29/10/2026 đạt hơn 2.145 tỷ đồng, đạt 77,49% kế hoạch. Dự án này gồm 4 dự án thành phần: Khu tái định cư An Thới, Khu tái định cư Hồ Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn và Khu tái định cư Hàm Ninh, được bố trí kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2026 là hơn 2.768 tỷ đồng.

Đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, 1 dự án đã được điều chỉnh thực hiện theo hình thức đầu tư công (Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung An Thới). 10/10 dự án còn lại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và hiện các dự án đang được triển khai theo tiến độ.

Các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền ban hành thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để xử lý các nội dung liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, đất đai, xây dựng, phương thức PPP, quỹ đất thanh toán, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán các dự án phục vụ APEC 2027.

Đến nay, tất cả 21 dự án đang được triển khai, tiến độ giải ngân cơ bản bám sát tiến độ thi công. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giữa các dự án chưa đồng đều do còn một số khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, vận chuyển nguyên vật liệu do mùa mưa kéo dài.

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có tổng số 21 dự án được triển khai thực hiện đầu tư phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Trong đó có 11 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 10 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư và đầu tư kinh doanh. Trong số các dự án sử dụng vốn đầu tư công, có 10 dự án có hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương, 1 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.