Đẩy nhanh tiến độ các dự án ở ba xã gần sân bay Long Thành

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy ba xã Long Phước, Phước Thái và Phước An. (Ảnh: TV)

Ngày 17/10, làm việc với các xã trọng điểm trên về giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh, Long Phước, Phước Thái, Phước An là những địa bàn có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đồng Nai. Bởi lẽ, đây đều là các xã gần sân bay Long Thành, có các tuyến cao tốc, vành đai đi qua; cảng biển lớn nhất thành phố ở xã Phước An.

Mặc dù ba xã trên có nhiều nỗ lực, nhưng kết quả cho thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến nay còn thấp; một số dự án còn chậm tiến độ; vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Riêng về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến giữa tháng 10, ba xã trên mới giải ngân hơn 103 tỷ đồng trong tổng số hơn 204 tỷ đồng vốn ngân sách được giao, đạt hơn 50% kế hoạch.

So với mặt bằng chung của thành phố, giải ngân vốn đầu tư công của các xã trên ở mức thấp. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026 thành phố Đồng Nai đã giải ngân đầu tư công hơn 18.650 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch vốn giao, nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TV)

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức yêu cầu các địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị, trực tiếp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Ba xã phải rà soát từng dự án, từng nguồn vốn, số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại. Không chấp nhận tình trạng vốn đã được bố trí nhưng dự án không triển khai được hoặc vướng mắc kéo dài mà không được xử lý.

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai yêu cầu ba xã trên tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Gắn nhiệm vụ giải ngân đầu tư công với tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.