Đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhiệm vụ trọng điểm phát triển kinh tế biển của tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 34-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, việc triển khai Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh tiếp tục được các sở, ban, ngành và địa phương quan tâm thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, thủy sản, bảo vệ môi trường, củng cố hệ thống đê biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Một số dự án, công trình trọng điểm được các sở, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tích cực triển khai thực hiện, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, sở Tài chính đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; đồng thời định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện tại các đơn vị. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án: Dự án sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn điều chỉnh thành Dự án Nhà máy sản xuất ô tô tải chạy điện và máy công trình chạy điện; Dự án Nhà máy đóng tàu Xuân Thiện tại xã Rạng Đông; Dự án tuyến đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh…

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh đã hoàn thiện quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ; đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư các KCN ven biển như: KCN Dệt may Rạng Đông, KCN Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1, KCN Minh Châu (giai đoạn 1)…

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát hợp đồng thuê đất của Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình đã thành lập Tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 tại xã Hải Thịnh...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài chính, công tác thông tin, báo cáo của một số đơn vị chưa bảo đảm tiến độ, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành. Một số nhiệm vụ, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, cần tiếp tục tập trung đôn đốc trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng yêu cầu: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Sở Xây dựng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giao thông, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư về thủ tục pháp lý, xây dựng cơ chế hỗ trợ ưu đãi hấp dẫn, phù hợp, đúng quy định nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng, năng lực tài chính, thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật để đầu tư, phát triển và thực hiện các dự án.

Việc triển khai các dự án phát triển kinh tế biển cần bảo đảm theo đúng các quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành.

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các KCN tỉnh tập trung quản lý chặt chẽ các dự án được giao, nhất là các dự án nằm trong các vùng lõi liên quan đến Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Khu Kinh tế Ninh Cơ…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình triển khai xây dựng các dự án cần bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an ninh quốc phòng, nhất là khu vực biên giới biển của tỉnh. Các Sở: Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhiệm vụ trọng điểm, nhất là các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế biển của tỉnh.