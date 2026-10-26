Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

Đoàn công tác kiểm tra tại Dự án NOXH Khu đô thị Việt Hàn, phường Phổ Yên.

Thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ, Sở Xây dựng tỉnh đã chủ động đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm cung ứng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác ghi nhận nhiều dự án đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, Dự án Nhà lưu trú công nhân DBG (phường Vạn Xuân) với 835 căn hộ đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện.

Tại Dự án NOXH Khu đô thị Việt Hàn (phường Phổ Yên), tòa CT5 cao 15 tầng đã cất nóc, đang tập trung hoàn thiện, phấn đấu đưa 666 căn hộ vào sử dụng trong năm 2026.

Đối với Dự án Khu NOXH Điềm Thụy, chủ đầu tư đang tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành phần móng tòa CC-03 trong tháng 11-2026.

Đoàn kiểm tra Dự án NOXH TNG Việt Bắc, phường Tích Lương.

Các dự án khởi công từ đầu năm, gồm NOXH Khu đô thị số 1 (phường Sông Công), NOXH TNG Việt Bắc (phường Tích Lương) và Khu NOXH Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng), cũng đang tích cực triển khai các hạng mục móng, tầng hầm và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Qua kiểm tra thực địa và báo cáo, Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương và các chủ đầu tư trong triển khai các dự án thời gian qua. Những thông tin, dữ liệu thu thập được là cơ sở để Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa các dự án vào khai thác, đáp ứng nhu cầu nhà ở và an sinh xã hội trên địa bàn.