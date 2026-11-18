Sáng 18-11, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có 16 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư với tổng quy mô 21.965 căn. Trong đó, 9 dự án đang thi công, 4 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, chuẩn bị thi công và 3 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp.

Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã hoàn thành 515 căn nhà ở xã hội (sàn thô), dự kiến đến hết năm 2026 đạt 1.547 căn. Tuy nhiên, theo cách xác định của Bộ Xây dựng, số căn hộ chung cư được tính hoàn thành khi công trình cất nóc. Với cách tính này, Khánh Hòa dự kiến hoàn thành 467 căn trong năm 2026. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu từ 1.500 căn xuống còn 467 căn. Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Về giá bán, nhà ở xã hội tại khu vực phía bắc tỉnh có giá dự kiến từ 21 đến 24,68 triệu đồng/m², khu vực phía nam hơn 18 triệu đồng/m². Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư rà soát các thành phần chi phí, nhất là chi phí dự phòng và những khoản chưa phù hợp để tiết giảm giá bán, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội.

Đối với nhà ở cho thuê, nhu cầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 là 6.557 căn, trong đó nhu cầu của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp là 3.155 căn. Qua rà soát, có 4 chủ đầu tư thống nhất bố trí 749 căn nhà ở xã hội để cho thuê. Bên cạnh đó, tại các khu công nghiệp hiện có 5 vị trí quỹ đất với tổng diện tích khoảng 31,96ha dành để đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đang nghiên cứu phương án tạo lập quỹ nhà ở cho thuê thông qua đầu tư xây dựng dự án mới hoặc mua lại quỹ nhà ở xã hội tại các dự án hiện có.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phát triển nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo đầy đủ với Bộ Xây dựng kết quả thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026 theo cả phương pháp tính cũ và phương pháp tính mới, làm cơ sở để Trung ương xem xét, đánh giá tình hình thực hiện của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát tiến độ từng dự án, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 ở mức cao nhất; rà soát những dự án đã được bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai thi công, làm rõ nguyên nhân, yêu cầu nhà đầu tư cam kết tiến độ và nghiêm túc thực hiện. Đối với các dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu kinh nghiệm của các địa phương khác, tham mưu giải pháp tháo gỡ để sớm triển khai.

Về kế hoạch năm 2027, đồng chí Trần Hòa Nam yêu cầu Sở Xây dựng đánh giá cụ thể khả năng triển khai của từng dự án, xây dựng chỉ tiêu sát thực tế, phù hợp với chỉ tiêu Trung ương giao và khả năng hoàn thành của địa phương. Việc giao chỉ tiêu phải cụ thể đến từng dự án, địa phương, gắn với công tác theo dõi, kiểm tra định kỳ. Đồng thời, thống kê, phân loại đối tượng có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội tại từng dự án để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Riêng đối với nhà ở cho thuê, đồng chí Trần Hòa Nam yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, xác định rõ số lượng căn hộ dành cho thuê, tiến độ hoàn thành và phương án đưa vào khai thác. Đồng thời, nghiên cứu phương án mua lại nhà ở tại các dự án phù hợp để hình thành quỹ nhà cho thuê, trong đó cần đánh giá kỹ vị trí, thiết kế và phương thức quản lý, khai thác nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài.