Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Theo nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát danh mục dự án, khả năng thu hút đầu tư và tình hình triển khai thực hiện. Sau rà soát, UBND tỉnh đã ban hành điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, với tổng quỹ đất dự kiến hơn 5.694 ha. Qua tổng hợp sơ bộ từ các sở, ngành và địa phương, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.300 người có nhu cầu về nhà ở xã hội, bao gồm cả nhà ở cho thuê; đồng thời, xác định quỹ đất khoảng 117,79 ha dự kiến dành để phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp.

Về triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, hiện có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại tổ 9, phường Quyết Thắng (nay là tổ 15, phường Tô Hiệu), với diện tích 0,47 ha, gồm 1 tòa chung cư cao 12 tầng nổi và 1 tầng hầm, có khoảng 160 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 259 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn tất các thủ tục về đất đai, quy hoạch tổng mặt bằng, thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật và đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định, cấp phép xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Chủ đầu tư đã tập kết máy móc, chuẩn bị mặt bằng để khởi công thi công cọc khoan nhồi từ ngày 1/12/2026, phấn đấu hoàn thành phần móng và tầng hầm trong tháng 1/2027. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 6 dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội với quy mô dự kiến khoảng 1.045 căn hộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, thống nhất các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho giai đoạn 5 năm và từng năm, làm cơ sở triển khai thực hiện; đánh giá sát nhu cầu và khả năng cung ứng thực tế, tránh đầu tư tràn lan, gây lãng phí. Tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn theo cơ chế “luồng xanh”, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết từng thủ tục của các sở, ngành, địa phương; không để việc chậm giải quyết thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chủ động bố trí vốn để sớm khởi công các dự án.