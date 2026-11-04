Đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị tại khu vực Nam Sông Cầu

Ông Hoàng Bá Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2. Ảnh: Thanh Thương

Nhiều khó khăn khi triển khai

Theo ông Hoàng Bá Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, hiện đơn vị đang quản lý 19 hợp đồng dự án sử dụng đất xây dựng các khu đô thị với tổng diện tích khoảng 1.611 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 203.829 tỷ đồng.

Trong đó, 14 dự án khu đô thị tại khu vực phía Nam sông Cầu được tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai, gồm: Khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 1 (phường Kinh Bắc); khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 3, tiểu khu 3.1 (phường Vũ Ninh); khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 3, tiểu khu 3.2 (phường Kinh Bắc và Vũ Ninh); khu đô thị mới Đình Bảng 20,52 ha (phường Từ Sơn); khu đô thị mới Hương Mạc, Phù Khê (phường Phù Khê); khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 2 (phường Kinh Bắc và Vũ Ninh);

Khu nhà ở Ngũ Thái (phường Song Liễu); khu đô thị mới sinh thái, nghỉ dưỡng xã Đại Đồng và Liên Bão; khu đô thị mới, tiểu khu 65.1 (phường Tam Sơn và Phù Khê); khu đô thị mới Đình Bảng 53,88 ha (phường Từ Sơn); khu đô thị dịch vụ phường Võ Cường, Nam Sơn và Hạp Lĩnh; khu đô thị mới Đình Bảng 52,55 ha (phường Từ Sơn); khu đô thị mới mới và hồ điều hòa (xã Liên Bão); khu đô thị mới kết hợp trung tâm huấn luyện bóng đá (phường Kinh Bắc, xã Tam Đa).

Về công tác chuẩn bị đầu tư, 13/14 dự án đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 9 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Có 4 dự án đã được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, 14/14 dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, công khai chủ trương đầu tư và thống kê diện tích đất thu hồi; 11 dự án đã thông báo thu hồi đất, 9 dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng diện tích đất cần thu hồi của các dự án khoảng 954,4 ha, trong đó diện tích đã được phê duyệt phương án đạt 617,9 ha, tương đương 64,7%.

Tuy nhiên, cả 14 dự án đều chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư. Khó khăn tập trung ở việc xác định nguồn gốc, mốc giới đất; sự chưa đồng thuận của một số hộ dân về đơn giá bồi thường, phương án bố trí tái định cư; công tác di chuyển mồ mả, xác minh nguồn gốc đất xen canh. Một số nội dung liên quan đến quy hoạch, quản lý và bàn giao đất tại dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) cũng cần tiếp tục được làm rõ.

Tháo gỡ từng nút thắt, đẩy nhanh tiến độ

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục chi trả tiền cho người dân, hoàn thiện thủ tục giao đất; các dự án còn lại đẩy nhanh kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Tại hội nghị đôn đốc tiến độ xây dựng các khu đô thị khu vực phía Nam sông Cầu mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải nhấn mạnh, các dự án khu đô thị là nhóm dự án có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của địa phương. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và nhà đầu tư tập trung cao độ, chủ động phối hợp, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện triển khai dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu những dự án đã đạt trên 90% khối lượng cần hoàn thành phần còn lại chậm nhất trong tháng 10/2026, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình để thực hiện thủ tục bàn giao đất. Các dự án đạt trên 50% khối lượng, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chậm nhất trong tháng 11/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho người dân. Các địa phương cần chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các trường hợp còn vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để sớm triển khai các công việc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.