Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông phía nam tỉnh

Chiều 11-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang triển khai 4 dự án hạ tầng giao thông. Trong đó, Dự án thành phần 2 Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân đạt 75,4% kế hoạch năm 2026; Dự án thành phần 2 Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná giải ngân đạt 57,2%. Hai dự án này dự kiến hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 12-2026.

Đối với Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông, tỷ lệ giải ngân đạt 78,4%; hiện còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án thành phần 3 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam mới giải ngân đạt 30,76%. Các địa phương đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền kết luận cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư 8 dự án, gồm: Tuyến đường động lực kết nối cao tốc Bắc Nam - Sân bay Thành Sơn đến Khu du lịch quốc gia Ninh Chử; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bác Ái; Hạ tầng giao thông liên vùng kết nối từ cảng biển tổng hợp Cà Ná lên các tỉnh khu vực Nam Tây Nguyên; Đường nối từ Trung tâm hành chính xã Thuận Nam đến đường nối cao tốc Bắc - Nam (Khu công nghiệp Cà Ná); Nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các phường Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Đô Vinh, Ninh Chử; Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến còn lại của Quốc lộ 27 qua địa bàn xã Lâm Sơn; 3 đoạn tuyến giao thông kết nối nằm ngoài phạm vi Khu công nghiệp Cà Ná; Đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 2). Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công các dự án vào cuối năm 2026 và trong năm 2027.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Lãnh đạo phường Phan Rang báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo xã Cà Ná phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. Trong đó, phấn đấu hoàn thành Dự án thành phần 2 Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và Dự án thành phần 2 Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná trong năm 2026. Đồng thời, có kế hoạch hoàn thành Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông trong năm 2027.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc về mặt bằng, kể cả các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 15-12.

Đối với các dự án chuẩn bị triển khai trong năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh phải bảo đảm năng lực của đơn vị tư vấn và đơn vị nhà thầu nhằm đáp ứng tiến độ và chất lượng công trình.