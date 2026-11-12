Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa

Dự án thành phần 2 Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná đạt 57,2%. Dự tính hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 12/2026. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Những tuyến đường đang dần thành hình, nối từ miền núi xuống đồng bằng, từ các trục giao thông huyết mạch đến cảng biển Cà Ná, đang mở ra những hướng kết nối mới cho khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa. Đây không chỉ là những công trình phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là hạ tầng nền tảng để khai thác tiềm năng công nghiệp, logistics, du lịch và giao thương liên vùng.

Mở rộng không gian kết nối

Chiều 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang triển khai 4 dự án hạ tầng giao thông. Trong đó, Dự án thành phần 2 Đường từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đạt tỷ lệ giải ngân 75,4% kế hoạch năm 2026; Dự án thành phần 2 Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná đạt 57,2%. Hai dự án dự tính hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 12.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 2 Đường từ xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ) đến ngã tư Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đối với Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông, tỷ lệ giải ngân đạt 78,4%, song vẫn còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, Dự án thành phần 3 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam mới giải ngân 30,76%. Các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông, tỷ lệ giải ngân đạt 78,4%. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, cho biết, thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn và năng lực tổ chức thi công mà còn chịu tác động trực tiếp từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ một số ít trường hợp chưa thống nhất phương án bàn giao đất cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung, làm phát sinh nguy cơ chậm trễ và tăng chi phí đầu tư. Vì vậy, tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm, song hành với kiểm soát chất lượng và tiến độ công trình.

Theo lãnh đạo 12 xã, phường có các dự án đang triển khai, trước đây công tác giải phóng mặt bằng có gặp vướng mắc, nhưng gần đây, các địa phương đã hoàn tất các điều kiện pháp lý, tạo đồng thuận cao với người dân để thực hiện công tác bồi thường, cho nên đủ điều kiện phối hợp nhà đầu tư, nhà thầu trong bàn giao mặt bằng, để tiến độ thi công các dự án được bảo đảm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Rang Đào Huyền Trung cho biết, Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông đã căn bản hoàn thành đắp nền K95, tường chắn, cống thoát nước dọc, … tổng giá trị ước tính đạt 50% giá trị hợp đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, có 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được giao 1 lô đất tái định cư (theo diện giao đất có thu tiền sử dụng đất). Tuy nhiên, theo hồ sơ xét duyệt thì hộ dân này không đủ điều kiện do đang cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, không sinh sống tại địa phương, không phải di chuyển chỗ ở theo Khoản 5 Điều 11 Luật Đất đai. Hiện địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để ban hành Quyết định cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định.

Không dừng lại ở các dự án đang triển khai, giai đoạn 2026-2030, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư 8 dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Đáng chú ý là tuyến đường động lực kết nối cao tốc bắc-nam, sân bay Thành Sơn đến Khu du lịch quốc gia Ninh Chử; tuyến giao thông liên vùng từ cảng biển tổng hợp Cà Ná lên khu vực Nam Tây Nguyên; tuyến đường nối Trung tâm hành chính xã Thuận Nam với đường nối cao tốc bắc-nam tại Khu công nghiệp Cà Ná; cùng các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 qua xã Lâm Sơn và tuyến đường Bác Ái.

Bên cạnh đó, tỉnh dự tính đầu tư 3 đoạn tuyến giao thông kết nối nằm ngoài phạm vi Khu công nghiệp Cà Ná; đường nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 2; nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng tại các phường Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Đô Vinh và Ninh Chử.

Các dự án này tạo thành mạng lưới kết nối đa hướng, gắn kết khu vực miền núi, đồng bằng, đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các điểm đến du lịch. Khi được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông sẽ góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, mở rộng khả năng thu hút đầu tư và tạo thêm động lực phát triển cho các địa phương.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công các dự án vào cuối năm 2026 và trong năm 2027.

Quyết liệt từ khâu thực hiện

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền nhấn mạnh, hiện kinh phí đầu tư không thiếu, do đó yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tập trung các biện pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai; phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, gồm: Dự án thành phần 2 Đường từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng và Dự án thành phần 2 Đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná. Riêng Dự án Đường giao thông kết nối đập hạ lưu sông Dinh đến đường Hải Thượng Lãn Ông cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành trong năm 2027.

Quang cảnh buổi chủ trì của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc, kể cả các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12.

Các nhà thầu bố trí tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ công trình. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các dự án chuẩn bị triển khai trong năm 2027, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chú trọng lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

“Hạ tầng giao thông chỉ thật sự phát huy vai trò động lực khi các tuyến đường được triển khai đúng tiến độ, kết nối đồng bộ và khai thác hiệu quả. Bởi vậy, điều quan trọng nhất là phải giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện đầu tư và kiểm soát chặt chất lượng thi công. Đây chính là nền tảng để các công trình giao thông ở phía nam Khánh Hòa sớm phát huy hiệu quả, tạo sức bật mới cho phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường liên kết vùng trong tương lai”, ông Lê Huyền nói.