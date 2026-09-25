Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng công nghiệp

Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra hạ tầng dự án Khu công nghiệp phía tây cao tốc đoạn đi qua huyện Thăng Bình cũ.

Đoàn công tác lần lượt kiểm tra hạ tầng các khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Điện Bàn Bắc, xã Thăng Bình, xã Thăng An và xã Đồng Dương (TP Đà Nẵng). Trong đó có một số dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Đô thị dịch vụ Điện Tiến (phường Điện Bàn Bắc); Khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 1 (xã Thăng Bình và xã Thăng An); Khu công nghiệp phía tây cao tốc đoạn đi qua huyện Thăng Bình cũ (xã Thăng Bình và xã Đồng Dương). Đây đều là những dự án động lực, thúc đẩy cực tăng trưởng mới của thành phố trong thời gian đến. Điển hình dự án Khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 1 sẽ ưu tiên thu hút các ngành nghề, lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, không thu hút đầu tư ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo UBND xã Thăng Bình, nhà đầu tư cần có phương án, cam kết cụ thể về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương vào làm việc tại khu công nghiệp... Khi thực hiện dự án cần phối hợp với địa phương để quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường...

Đối với dự án Khu công nghiệp phía tây cao tốc đoạn đi qua huyện Thăng Bình cũ, các đơn vị có liên quan đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến khâu đền bù, giải phóng mặt bằng; triển khai sớm các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng nhằm đảm bảo tiến độ chung; đấu nối hạ tầng giao thông vào Quốc lộ 14E... Song song, địa phương cho rằng cần bố trí nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; dự án cần được triển khai đúng định hướng khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, ít phát thải, có giá trị gia tăng cao... Liên quan đến các dự án, địa phương kiến nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp để thực hiện việc tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án ngay từ đầu giai đoạn khởi động, tạo sự đồng thuận và chuyển biến thực chất, bền vững trong suốt quá trình triển khai dự án.

Mặt bằng thực tế tại dự án Khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 1.

Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng các địa phương nằm trong vùng dự án khẩn trương rà soát quy hoạch; giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, hệ thống đấu nối giao thông, công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt chủ động đầu tư các khu tái định cư để phục vụ người dân... Nhà đầu tư chủ động phối hợp với các bên có liên quan để hoàn thiện thủ tục hồ sơ và các quy định cần thiết để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong năm 2027.