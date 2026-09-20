Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Vượt sóng bám biển tại dự án đường ra đảo Hòn Khoai

Tại Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Thượng tá Dương Đình Tuấn, Giám đốc Ban Trường Sơn 10, cho biết: Đơn vị đã huy động hơn 1.000 kỹ sư, công nhân cùng 220 thiết bị hiện đại, chia làm 6 mũi thi công liên tục ngày đêm, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ.

Dự án đường ra đảo Hòn Khoai đang được các đơn vị tăng tốc thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Do đặc thù thi công trên biển, các lực lượng thường xuyên đối mặt với sóng to, gió lớn và thời tiết bất lợi. Dù vậy, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", dự án đã hoàn thành 263 cọc khoan nhồi trên cạn, 17 bệ trụ đã đổ bê tông và 157 cọc khoan nhồi trên biển.

"Các đơn vị quyết tâm đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các mũi thi công. Mục tiêu đến ngày 31/12/2026, dự án đạt giá trị sản xuất 5.014,9 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu 3.510 tỷ đồng và giá trị thanh toán đạt 3.159 tỷ đồng", Thượng tá Dương Đình Tuấn cho biết thêm.

Tăng tốc các tuyến cao tốc huyết mạch

Tại dự án cao tốc Cái Nước - Đất Mũi (tổng chiều dài 50,42 km, trong đó đoạn cao tốc dài 39,85 km), Ban Điều hành Trường Sơn 12 đã tổ chức 8 mũi thi công với hơn 600 nhân lực và hàng trăm thiết bị.

Đến nay, giá trị sản xuất của dự án đã đạt trên 1.546 tỷ đồng. Đơn vị đang tập trung hoàn thành đường công vụ, cầu tạm để cơ bản thông toàn tuyến trên nền cát trước ngày 30/9; đồng thời đẩy nhanh thi công các cầu chính gồm: Kênh Đứng, Bảy Háp, Trại Lưới, Cửa Lớn, Kênh Giữa và cầu Nút giao Km81.

Trang thiết bị hiện đại được huy động để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Cái Nước - Đất Mũi.

Song song đó, tại tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, gần 10 mũi thi công đang đắp cát tuyến chính, xử lý nền đất yếu và thi công đường công vụ, cầu tạm và cọc khoan nhồi.

Các mũi thi công khẩn trương đắp cát tuyến chính và xử lý nền đất yếu tại cao tốc Cà Mau - Cái Nước.

Đại tá Trần Hải Bắc, Giám đốc Ban Trường Sơn Nam, cho biết: Ban Giám đốc luôn túc trực tại công trường để chỉ đạo linh hoạt, ứng phó với thời tiết và tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Chủ động tháo gỡ "nút thắt" nguồn vật liệu xây dựng

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) khẳng định, đơn vị đã bố trí các mũi thi công linh hoạt, phù hợp với thực địa để đảm bảo tiến độ công trình.

Về nguồn cung vật liệu, phần cát cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu san lấp cho cả 3 dự án. Các dự án tại Cà Mau đang thiếu khoảng 4,5 triệu khối đá.

Binh đoàn 12 đã chủ động phối hợp Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai để cung ứng khoảng 3 triệu khối đá; đồng thời khảo sát mỏ Antraco và đề xuất Chính phủ chỉ đạo tỉnh An Giang nâng công suất khai thác để kịp thời bù đắp lượng còn thiếu.

Nhà thầu huy động tối đa nhân lực và máy móc, triển khai đồng bộ các hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

“Binh đoàn 12 đã chỉ đạo các Ban điều hành quyết tâm khắc phục khó khăn về thời tiết và vật liệu, tập trung lực lượng và thiết bị để bứt phá tiến độ. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Cà Mau tháo gỡ vướng mắc phát sinh, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, khẳng định./.