Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách Trung ương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ Dự án đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Thượng Trưng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Dự án đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Thượng Trưng có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 1,74/2,73 km; nhà thầu đang triển khai thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao. Việc chậm ban hành đơn giá đất, hoàn thiện thủ tục hỗ trợ, cùng với giá vật liệu tăng và thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đối với Dự án đường liên xã từ đường Thượng Trưng - Tuân Chính đi ngã ba cổng làng Tam Phúc, công tác giải phóng mặt bằng đạt 99,9%, khối lượng thi công hoàn thành khoảng 41 tỷ đồng. Dự án còn vướng phương án bồi thường đối với 8 hộ dân; việc thi công qua khu vực ao, hồ gặp khó khăn do điều kiện địa hình, thời tiết. Đặc biệt, hạng mục cầu mở rộng số 2 chưa thể triển khai do chưa hoàn tất thủ tục cấp phép thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ Dự án đường liên xã Cao Đại - Tân Phú - Thổ Tang - Lũng Hòa.

Dự án đường liên xã Cao Đại - Tân Phú - Thổ Tang - Lũng Hòa có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 3,4 km. Đến ngày 2/10/2026, xã Vĩnh Thành cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, do thời gian dài thiếu mặt bằng, tiến độ thi công dự án bị gián đoạn; khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 1,1 km. Nhà thầu đang phối hợp với người dân xử lý các công việc phát sinh tại khu vực ao, hồ để tổ chức thi công trở lại.

Kiểm tra tại thực địa các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc rà soát tiến độ tổng thể từng dự án, giao ban hằng tuần với nhà thầu để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo các dự án trên hoàn thành trong năm 2026.

Trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu cần tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đặc biệt là xã Thổ Tang tập trung giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.

Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đối với các hạng mục chưa đủ điều kiện thi công, nhất là công trình cầu mở rộng số 2 thuộc dự án đường Thượng Trưng - Tuân Chính. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.