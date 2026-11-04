Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, môi trường do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư

Chiều 4-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các dự án lĩnh vực giao thông và môi trường do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư 4 dự án giao thông gồm: Cầu Phú Kiểng (phường Tây Nha Trang); Xây dựng Đường Vành đai 3 (phường Nam Nha Trang và phường Tây Nha Trang); Cầu qua sông Kim Bồng (phường Tây Nha Trang và phường Nha Trang); Cầu Văn Định (xã Hòa Trí và phường Ninh Hòa). Ngoài ra, Ban còn làm chủ đầu tư 3 dự án môi trường, gồm: Nâng cấp, cải tạo Trạm Xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang); Nhiệm vụ xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì (phường Bắc Nha Trang); Hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1).

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu kết luận cuộc họp.

Đối với các dự án giao thông, hiện nay tiến độ đã đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh. Trong đó, Dự án Cầu Phú Kiểng dự kiến trong quý IV/2026 sẽ hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường còn lại. Ban đang lập hồ sơ thiết kế dự toán di dời hạ tầng kỹ thuật để trình cơ quan chức năng thẩm định. Dự kiến, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và thiết kế bản vẽ thi công sẽ được phê duyệt tháng 11; tổ chức khởi công đầu tháng 12. Dự án Xây dựng Đường Vành đai 3 hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; dự kiến hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt trong quý IV/2026; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý II/2027; khởi công dự án trong quý III/2027. Dự án Cầu qua sông Kim Bồng hiện đang được tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Dự kiến trong tháng 12, Ban sẽ hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công xây dựng công trình. Dự án Cầu Văn Định cũng đang trong quá trình giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công trong quý I/2027.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh báo cáo tiến độ các dự án.

Đối với các dự án môi trường, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh đang phối hợp với các đơn vị nhà thầu, tư vấn giám sát triển khai thi công, tiến hành tổ chức vận hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả để tổ chức nghiệm thu, trình phê duyệt vào cuối tháng 12. Riêng với Dự án Hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1) dự kiến lập, trình thẩm định phê duyệt đầu tư trong tháng 12; tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát trong tháng 4-2027; khởi công và hoàn thành dự án từ quý II/2027 đến quý IV/2028.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền đánh giá cao việc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh đã làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ cao hơn nhiều so với bình quân của tỉnh. Đồng thời, tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm rất khẩn trương. Một số dự án môi trường của Ban đang triển khai tuy số vốn không lớn nhưng rất cấp bách. Vì vậy, Ban cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải, nước thải, thoát nước đô thị. Đối với dự án giao thông, hiện nay vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng chủ động, phối hợp, đảm bảo nguyên tắc dứt điểm trong tháng 11, trừ trường hợp Đường Vành đai 3 lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng riêng. Về nguồn vật liệu trong năm 2026 không vướng mắc nhưng để chủ động cho năm 2027, đề nghị Ban trong quá trình lập các bước hồ sơ chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn và Sở Công Thương rà soát, có phương án điều phối kịp thời.