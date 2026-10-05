Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm

Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì nghe báo cáo về các dự án đầu tư xây dựng: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục; Bãi đỗ xe-nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu-Láng Hạ và báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Đỗ Hưng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-nhanh-tien-do-cac-du-an-giao-thong-ha-tang-trong-diem-420921.htm