Theo Báo cáo tóm tắt Đề án điều chỉnh cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật điều chỉnh Quy hoạch điện VIII), bản thảo lần 4 tháng 11/2026 của Viện Năng lượng, điện gió giữ vai trò quan trọng trong nhóm nguồn năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu điện và lộ trình chuyển dịch năng lượng.

Khoảng 60% công suất điện gió bổ sung chưa được chấp thuận chủ trương

Báo cáo cho biết, nhu cầu điện thương phẩm toàn quốc dự báo tăng từ 289.816 GWh năm 2025 lên 493.797 GWh (khoảng 493,8 tỷ kWh) vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 11,2%/năm; công suất cực đại (Pmax) tăng từ 54.510 MW lên 88.474 MW theo kịch bản phụ tải trung bình (kịch bản cơ sở). Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, từ thực trạng triển khai, quy mô dự kiến và giải pháp điều chỉnh cho loại hình điện gió đến năm 2030 được đặt ra với nhiều yêu cầu cụ thể.

Theo đánh giá bối cảnh và thực trạng tại báo cáo, giai đoạn 2025 - 2030 cần đưa vào vận hành khoảng 116 GW nguồn điện mới (chưa tính các dự án thuộc quy hoạch tỉnh, pin lưu trữ và nguồn nhập khẩu từ Lào), trong đó riêng điện gió cần bổ sung khoảng 30 GW (chưa gồm quy hoạch tỉnh). Về điện gió ngoài khơi, mục tiêu đến năm 2030 vào khoảng 6.000 MW.

Thực tế triển khai cho thấy, tiến độ triển khai nhiều loại hình nguồn điện còn chậm so với yêu cầu. Đối với điện gió trên bờ và gần bờ, các dự án đưa vào vận hành trong thời gian gần đây chủ yếu là dự án chuyển tiếp, trong khi khoảng 60% công suất điện gió cần bổ sung đến năm 2030 vẫn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Với điện gió ngoài khơi, đến thời điểm báo cáo, chưa có dự án nào được chấp thuận chủ trương đầu tư hay triển khai.

Trước thực trạng 60% công suất điện gió bổ sung chưa có chủ trương đầu tư, dự thảo điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII đề xuất các giải pháp khơi thông nguồn lực.

Đối với điện gió ngoài khơi, một trong những điểm nghẽn xuất phát từ việc Việt Nam chưa có bộ dữ liệu gió, địa chất, động lực học biển chi tiết sẵn có để nhà đầu tư sử dụng ngay. Doanh nghiệp cần tự bỏ chi phí lớn để đo đạc, khảo sát, trong khi cơ chế bảo vệ quyền lợi sau khảo sát từng là rào cản lớn. Nguyên nhân được chỉ ra trong báo cáo là do Việt Nam chưa có quy trình thật sự rõ ràng đối với doanh nghiệp tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thiết bị khảo sát gió biển, động lực, địa vật lý, địa chất, môi trường và sinh thái biển cũng chưa hoàn chỉnh.

Về mặt kỹ thuật và không gian phát triển, rà soát tiềm năng cho thấy tổng tiềm năng điện gió trên bờ cập nhật ở mức 132.624 MW, nhưng phần lớn nằm ở vùng gió thấp (dưới 5,5 m/s). Điện gió gần bờ có tiềm năng 8.507 MW, tập trung ở Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, điện gió ngoài khơi có tiềm năng khoảng 600 GW (phạm vi 0 - 200 km), trong đó 272 GW được đưa vào mô hình (cách bờ dưới 150 km, ngoài luồng hàng hải, tốc độ gió trên 7 m/s) và mô hình ưu tiên xét các vị trí gần bờ có tốc độ gió tốt, độ sâu đáy biển phù hợp. Về chi phí đầu tư (tính theo mặt bằng USD năm 2025, chưa tính trượt giá), suất tổng mức đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của điện gió trên bờ là 1.739 kUSD/MW đối vùng gió trung bình.

Đồng bộ nguồn và lưới để hiện thực hóa mục tiêu

Trước thực trạng đó, báo cáo đề xuất nhiều định hướng và kiến nghị nhằm tháo gỡ các vấn đề nảy sinh. Về quy mô và lộ trình phát triển, kịch bản phát triển nguồn điện chính (KB2A - giới hạn phát thải CO2 bằng 60% giới hạn phát thải của ngành năng lượng, không tính chi phí carbon) là kịch bản chính để định hướng phát triển nguồn điện. Trong tổng hợp định hướng phát triển nguồn điện đến năm 2030 (tính cho dải từ phụ tải thấp đến phụ tải cao), tổng công suất đặt lũy kế của điện gió trên bờ và gần bờ dự kiến đạt khoảng 15 - 38,6 GW; công suất bổ sung giai đoạn 2026 - 2030 của điện gió trên bờ và gần bờ khoảng 9,4 - 32,9 GW, phân bổ tại miền Bắc (1,8 - 6 GW), miền Trung (6,4 - 17,6 GW) và miền Nam (1,2 - 9,2 GW).

Trong các kịch bản chính năm 2030 (kịch bản phụ tải cao), công suất điện gió trên bờ và gần bờ là 38.560 MW, trong khi điện gió ngoài khơi chưa có công suất vận hành trước năm 2030 (0 MW) và được định hướng phát triển mạnh hơn ở các giai đoạn tiếp theo. Theo Kịch bản 2A, vốn đầu tư nguồn điện gió giai đoạn 2026 - 2030 gồm 37.357 triệu USD cho điện gió trên bờ, gần bờ và 6.083 triệu USD cho điện gió ngoài khơi.

Tháo gỡ điểm nghẽn các các dự án điện gió, bảo đảm an ninh cung cấp điện.

Để xử lý các điểm nghẽn về cơ chế, báo cáo kiến nghị ban hành khung giá điện gió đủ hấp dẫn nhà đầu tư, nghiên cứu cơ chế khuyến khích và khung giá điện gió theo vùng, chú trọng điện gió tại miền Bắc gần trung tâm phụ tải, giảm chi phí truyền tải đi xa. Với điện gió ngoài khơi, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế giá và lộ trình phát triển; xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, quy trình giao khu vực biển, cơ chế bảo lãnh và chia sẻ rủi ro cho các dự án có vốn lớn, thời gian chuẩn bị dài. Cùng với khung giá phát điện năm 2026 đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2987/QĐ-BCT ngày 11/11/2026, việc hoàn thiện cơ chế giá cho tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ điện và cơ chế giá dịch vụ phụ trợ được đặt ra nhằm tăng khả năng điều chỉnh công suất, hỗ trợ hệ thống điện hấp thụ nguồn điện mặt trời phân tán.

Về thủ tục, báo cáo đề xuất giảm thủ tục hành chính khi chuẩn bị đầu tư dự án điện lực và xem xét chỉ định nhà đầu tư nguồn điện đủ năng lực. Cùng với đó, đề xuất chuyển công suất nguồn điện từ địa phương triển khai chậm sang địa phương làm tốt hơn; hằng năm Cục Điện lực, Bộ Công Thương sẽ rà soát tổng thể tình hình thực hiện quy hoạch nguồn và lưới tại các địa phương, áp dụng các chỉ số theo dõi như công suất cấp chủ trương đầu tư, khởi công, đóng điện và số ngày trễ hạn. Theo kinh nghiệm vận hành của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) được dẫn trong báo cáo, mức thâm nhập ròng (Net Penetration) của năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên tổng Pmax hệ thống được khuyến cáo không vượt quá 40 - 45% nhằm bảo đảm ổn định hệ thống điện.

Theo báo cáo, giai đoạn 2025 - 2030 cần bổ sung khoảng 30 GW điện gió và khoảng 6.000 MW điện gió ngoài khơi (chưa gồm quy hoạch tỉnh), song khoảng 60% công suất điện gió cần bổ sung chưa có chủ trương đầu tư và điện gió ngoài khơi chưa triển khai. Tổng công suất đặt lũy kế điện gió trên bờ, gần bờ năm 2030 dự kiến đạt khoảng 15 - 38,6 GW (kịch bản chính đạt 38.560 MW, điện gió ngoài khơi 0 MW). Đề án kiến nghị ban hành khung giá điện gió hấp dẫn, hoàn thiện cơ chế cho điện gió ngoài khơi, gắn trách nhiệm tiến độ nguồn, lưới và giám sát chặt chẽ thực hiện tại các địa phương.