Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lĩnh vực y tế

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình chăm sóc trẻ sơ sinh.

Tại khu vực Hòa Bình, nguồn lực đầu tư cho y tế đang được tập trung theo hướng bổ sung những trang thiết bị thiết yếu, nâng cao năng lực chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cùng Trung tâm Y tế khu vực Hòa Bình là những đơn vị dự kiến thụ hưởng Dự án “Cung cấp, lắp đặt và đưa vào vận hành thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh và đào tạo y tế tại tỉnh Phú Thọ” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Áo.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Áo hơn 440,5 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương khoảng 59,5 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, sản, nhi và hệ thống xử lý rác thải. Giai đoạn thực hiện dự kiến 2026-2028.

Hiện, dự án đang ở bước chuẩn bị đầu tư. Các đơn vị thụ hưởng tiếp tục rà soát nhu cầu, hoàn thiện danh mục thiết bị và các nội dung liên quan để Sở Y tế tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Việc xác định đúng nhu cầu, lựa chọn thiết bị phù hợp với năng lực chuyên môn và định hướng phát triển của từng cơ sở là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Không chỉ khu vực Hòa Bình, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đang đứng trước cơ hội được tăng cường năng lực từ các dự án quy mô lớn. Một trong những dự án trọng điểm là Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 26/7/2026.

Dự án triển khai tại 18 cơ sở y tế công lập, với tổng mức đầu tư hơn 1.065 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 919,9 tỷ đồng được dành để nâng cấp 129 thiết bị y tế; khoảng 68 tỷ đồng phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sử dụng thiết bị và khoảng 33,8 tỷ đồng cho tư vấn nước ngoài hỗ trợ thực hiện dự án. Đây là nguồn lực đầu tư đáng kể, hướng trực tiếp vào việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với các nguy cơ thảm họa của hệ thống y tế.

Theo tiến độ, các thủ tục liên quan đến khoản vay, viện trợ đang được hoàn thiện; dự kiến thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ và thỏa thuận riêng được ký chậm nhất trong tháng 11/2026. Giai đoạn 2027-2028, sẽ thực hiện đấu thầu mua sắm, lắp đặt, chạy thử và đưa thiết bị vào vận hành tại các đơn vị thụ hưởng.

Cùng với các dự án ODA, ngành Y tế đang tập trung triển khai nhóm dự án thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Toàn tỉnh có 16 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.960 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2026, 11 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư. 5 dự án còn lại tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Chăm sóc sức khoẻ cho trẻ nhỏ tại Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh.

Nguồn lực đầu tư cho các dự án y tế đã được tỉnh quan tâm bố trí. Riêng năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công là gần 30 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 30/9, giải ngân hơn 21,3 tỷ đồng, đạt 72%. Số vốn còn lại khoảng 8,6 tỷ đồng dự kiến giải ngân hết trong tháng 10, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Việc đầu tư cũng được mở rộng sang hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong y tế. Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế có tổng mức đầu tư dự kiến 116 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Dự án hướng tới đầu tư đồng bộ hạ tầng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các hệ thống nghiệp vụ như HIS, LIS, RIS, PACS, bệnh án điện tử. Tuy nhiên, do phạm vi đầu tư lớn, liên quan nhiều đơn vị với điều kiện hạ tầng không đồng nhất, hồ sơ dự án đang tiếp tục được rà soát, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ và khả năng vận hành hiệu quả sau đầu tư.

Từ thực tế cho thấy, cùng với việc bảo đảm nguồn vốn, yêu cầu đặt ra hiện nay là các chủ đầu tư phải chủ động hơn trong chuẩn bị dự án; ngành Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Với các dự án thiết bị, cần gắn đầu tư với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và khả năng khai thác thực tế, tránh tình trạng đầu tư nhưng chậm đưa thiết bị vào sử dụng.

Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả, cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực chuyên môn của các cơ sở y tế sẽ từng bước được nâng lên, tạo thêm nền tảng để ngành Y tế của tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.