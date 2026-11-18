Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

Năm 2026, toàn tỉnh có 25 dự án đầu tư công trong lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS. Đến nay, có 5 dự án đã giải ngân vốn, thuộc các đơn vị: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, có 2 dự án đã được quyết định giao vốn; 2 dự án đã có quyết định phê duyệt; 5 dự án đang trình UBND tỉnh phê duyệt; 5 dự án đang hoàn thiện thủ tục lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật để trình phê duyệt. Ngoài ra, có 5 dự án đang làm thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và 1 dự án đã có quyết định dừng chủ trương đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp, phương án xử lý và cam kết tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Các ý kiến tập trung vào tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm triển khai, hạn chế nguy cơ không hoàn thành kế hoạch giải ngân được giao.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kinh tế-kỹ thuật; chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan chuyên môn liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án. Đối với những dự án đã được phê duyệt, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; bảo đảm tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh.