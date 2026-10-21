Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công thuộc khối văn hóa - xã hội

Cuộc làm việc về đôn đốc tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công thuộc khối văn hóa - xã hội năm 2026.

Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, phường Chiềng Sinh, Tô Hiệu. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các xã: Thuận Châu, Gia Phù, Kim Bon, Mường Chanh, Bắc Yên.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Theo đánh giá, tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công thuộc khối văn hóa - xã hội đang được các cơ quan, đơn vị và địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn gặp vướng mắc liên quan đến công tác điều chỉnh quy hoạch, xác định quy mô kỹ thuật, kiểm định an toàn kết cấu công trình cũ hoặc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các đại biểu dự họp.

Trong đó, Sở Tài chính đã trình đề nghị giao cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 cho các dự án: Xây dựng đoạn tuyến từ đường Trường Chinh (nút giao 3/2) đi khu đô thị An Phú, phường Tô Hiệu; Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất Trường TH và THCS Song Pe (điểm tiểu học); Bổ sung cơ sở vật chất, nâng cấp Trường THCS xã Mường Chanh thành Trường liên cấp THCS và THPT Mường Chanh; Đầu tư xây dựng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Kim Bon; Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Suối Bau, xã Gia Phù.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp.

Các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa – thể thao, gồm: Đầu tư xây dựng Nhà hát tỉnh Sơn La; Bổ sung cơ sở vật chất Khu liên hợp thể thao tỉnh Sơn La; Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc HĐND - UBND tỉnh (cũ) thành Bảo tàng tỉnh; Sân lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tông; Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia Kỳ đài Thuận Châu. Các đơn vị đang phối hợp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, thẩm định dự án, bố trí vốn…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp.

Nhóm dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, gồm: Bổ sung cơ sở vật chất và hoàn thiện khuôn viên Trường THPT Chuyên Sơn La; Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Thảo Nguyên; Xây dựng, nâng cấp cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; Nhà bán trú học sinh Trường TH và THCS Dồm Cang, xã Púng Bánh; Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện đảm nhận chức năng vùng. Hiện các đơn vị đang tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị thủ tục, hồ sơ, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thực hiện các bước theo quy định.

Đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; tăng cường công tác phối hợp trong xác minh nguồn gốc đất, phương án bồi thường tái định cư các dự án, kiểm định kết cấu kỹ thuật, rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các dự án; chủ động phối hợp chặt chẽ hoàn thiện hồ sơ thủ tục, bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra, làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất.