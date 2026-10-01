Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương, xây dựng

Sáng 1-10, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Quang cảnh điểm cầu Khánh Hòa.

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành công thương và xây dựng. Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều dự án đường bộ, sân bay đang được tập trung triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ liên quan. Đối với lĩnh vực công thương, các dự án trọng điểm tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng điện và nâng cao năng lực sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng tham dự phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án; trong đó có những vấn đề liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, công nghệ, nguồn vật liệu... Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo sớm thống nhất phương thức chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động. Các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ và khả năng hoàn thành của từng dự án theo kế hoạch được giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý tiến độ. Quá trình triển khai phải gắn đẩy nhanh tiến độ với giải ngân vốn đầu tư, đồng thời đặc biệt chú trọng chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đặc biệt, cần rà soát kỹ các công trình chậm tiến độ, nhất là những dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và 2027 để có giải pháp thúc đẩy cụ thể.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, bảo đảm các nguồn lực cần thiết, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa các công trình trọng điểm vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.