Không để công trình chậm tiến độ

Những điểm sạt lở ven sông Lô, tuyến đường bị lũ cuốn trôi hay khu dân cư nằm sát taluy âm luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến. Thực tế thiên tai năm 2026 tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách phải hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, nhất là tại các khu vực xung yếu.

Tại phường Hà Giang 2, cầu cứng Tùng Tạo có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi lại, giao thương của người dân hai bên bờ sông Miện. Sau khi cầu treo cũ bị lũ cuốn trôi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 năm 2025, việc xây dựng cầu mới trở thành mong mỏi của người dân. Công trình khởi công xây dựng tháng 3-2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2027. Cầu được thiết kế dài hơn 418 m, rộng 9 m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

Đoạn từ Km296 đến Km296+500 bị sạt lở nghiêm trọng sau hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đang được khẩn trương thi công, chống sạt lở.

Thi công các trụ cầu dưới lòng sông là hạng mục phức tạp, chịu ảnh hưởng trực tiếp của dòng chảy và thời tiết. Nhà thầu đã tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để tranh thủ thời gian thuận lợi. Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 70%, vượt 10% so với tiến độ đề ra; các đơn vị đang phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán năm 2027.

Tại phường Hà Giang 1, sạt lở bờ sông Lô từng đe dọa trực tiếp tuyến Quốc lộ 2 và khu dân cư ven sông. Đoạn từ Km296 đến Km296+500 bị sạt lở nghiêm trọng sau hoàn lưu bão số 10 năm 2025. Để khắc phục, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 2 đã bổ sung hạng mục kè gia cố taluy âm dài khoảng 400 m, kết cấu bê tông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi.

Địa chất phức tạp, mực nước sông biến động khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Theo ông Ngô Ngọc Quý, cán bộ Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang, chủ đầu tư yêu cầu tư vấn giám sát và nhà thầu thường xuyên kiểm tra hiện trường, gia cố nền đất, ổn định mặt bằng; theo dõi thời tiết, mực nước để chủ động biện pháp thi công an toàn.

Cũng tại phường Hà Giang 1, công trình kè chống sạt lở phía sau khu dân cư tổ 36 có tổng mức đầu tư gần 19 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2026, nhằm bảo vệ khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật và khu phố ẩm thực ven sông. Đến nay, công trình đạt khoảng 90% khối lượng, nhà thầu đang hoàn thiện thân kè và tuyến đường trên đỉnh kè. Ông Nguyễn Văn Vinh, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án và Dịch vụ phường Hà Giang 1 cho biết, các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Các công trình trên đều có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ dân cư, hạ tầng trước nguy cơ thiên tai. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn, không để những vướng mắc trong quá trình thi công làm chậm thời gian đưa công trình vào sử dụng.

Rõ trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ

Cụm công trình thủy lợi Bắc Quang, Quang Bình là một trong những dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn. Với tổng mức đầu tư 270,5 tỷ đồng, khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm nước tưới cho khoảng 485 ha đất canh tác, 17 ha nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.000 người. Đến tháng 9-2026, công trình Ma Chì cơ bản hoàn thành; các hạng mục chính tại Nà Ôm, thôn Thượng cơ bản hoàn tất. Một số hạng mục còn vướng mặt bằng, thủ tục đấu nối và bàn giao đường điện.

Tại buổi làm việc với Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi về tiến độ các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị; tập trung giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực đẩy nhanh thi công, bảo đảm giải ngân và khẩn trương nghiệm thu, bàn giao các công trình đã hoàn thành.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương rà soát khu vực xung yếu, xây dựng phương án ứng phó với mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất; gắn trách nhiệm cụ thể với nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đầu tháng 11-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc Dự án đầu tư công khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Lô khu vực phường Hà Giang 1 và xã Vị Xuyên. Liên danh Công ty TNHH 307 Hà Giang - Công ty cổ phần Xây lắp HDB - Công ty cổ phần Việt Dũng được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá hơn 548,4 tỷ đồng. Đây là bước quan trọng để dự án sớm triển khai, góp phần bảo vệ khu dân cư và hạ tầng ven sông.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư cần bám sát từng hạng mục, phối hợp xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và nguồn lực. Nhà thầu chủ động nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn; tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ vật liệu và quy trình kỹ thuật. Chính quyền địa phương kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Các địa phương cần duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng; theo dõi sát diễn biến mưa lũ, nguy cơ sạt trượt để chủ động ứng phó; rà soát hộ dân trong vùng nguy hiểm, chuẩn bị phương án sơ tán, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động khi thiên tai xảy ra.