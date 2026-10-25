Đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả thiên tai

Dự án khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh đang được triển khai thi công.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày cuối tháng 10, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc ở xã Cổ Đạm.

Tràn Đá Bạc là công trình thủy lợi có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai cho khu vực hạ lưu sông Lam. Qua hơn 15 năm khai thác, chịu tác động của thiên tai, đặc biệt là các đợt mưa bão lớn trong năm 2025, nhiều hạng mục của công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Trước thực tế này, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và ngân sách của tỉnh để đầu tư khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả lâu dài.

Đơn vị thi công đắp tạm đê đất bao quanh công trình, tránh tác động từ thủy triều, góp phần cho việc thi công tràn Đá Bạc được thuận lợi.

Kỹ sư Nguyễn Sỹ Tuyên – Công ty CP Tư vấn xây dựng Ngọc Hà HT (đơn vị tư vấn giám sát công trình) cho hay: Cuối tháng 6/2026, công trình được triển khai thi công. Sau 4 tháng thi công, dù gặp một số khó khăn, nhất là việc thường xuyên bị tác động thủy triều, nhưng với sự nỗ lực của nhà thầu, tới nay, công trình đã thi công đạt 75% giá trị hợp đồng, trong đó, đã hoàn thành phần móng, phần thân cống với 7 khoang cửa van điều tiết.

Hiện nay, nhà thầu đang tập trung thi công nhà vận hành, hệ thống cấp điện với trạm biến áp 160kVA, đường dây trung áp 35kV và đường dây hạ áp phục vụ vận hành công trình. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 11/2026.

Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác, tràn Đá Bạc sẽ bảo đảm nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước tưới cho hơn 1.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời tiêu thoát lũ cho khoảng 7.300 ha thuộc các xã Tiên Điền, Cổ Đạm và Nghi Xuân và góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực.

Cầu Chợ Giấy trên quốc lộ 15 ở xã Đức Thịnh đã thi công đạt 80% giá trị hợp đồng.

Trong khi đó, tại Dự án sửa chữa, khôi phục cầu Chợ Giấy trên quốc lộ 15 với tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng ở xã Đức Thịnh, việc thi công cũng được triển khai khẩn trương. Cầu Chợ Giấy mới được thiết kế vĩnh cửu với bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, có chiều dài 24m, bề rộng cầu 12m.

Thời điểm bắt đầu thi công – giữa tháng 6/2026, dù gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Tĩnh – chủ đầu tư, đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện dự án triển khai thuận lợi.

Hệ thống thoát nước cho cầu Chợ Giấy đang được thi công.

Theo ông Nguyễn Trọng Sâm – Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), thời điểm này, công trình đã hoàn thành việc xây dựng 2 mố cầu, đúc được 11/12 dầm cầu, đạt 80% giá trị hợp đồng. Nhà thầu dự kiến đầu tháng 11 này sẽ lao lắp các dầm và thi công đường 2 đầu cầu.

Việc sớm hoàn thành cầu Chợ Giấy tạo điều kiện cho người và phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn, nhất là khi đoạn tuyến quốc lộ 15 qua khu vực này trước đây đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây lo lắng cho người dân.

Các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Theo thống kê từ Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 60 công trình, dự án khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do ảnh hưởng thiên tai năm 2025 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và ngân sách của tỉnh.

Tới nay, đã có 23 công trình hoàn thành; 37 công trình đang được triển khai thi công, trong đó, 24 công trình thi công đạt trên 70% giá trị hợp đồng; 13 công trình đạt từ 50 - 70% giá trị hợp đồng.

Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh cho hay: Sau các đợt thiên tai, nhiều công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, an toàn công trình và đời sống dân sinh. Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn vào mùa mưa bão, các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục đã hoàn thành, phát huy hiệu quả thiết thực.

Việc sớm hoàn thành các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh góp phần đảm bảo đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.

Các công trình thủy lợi, đê điều, hạ tầng giao thông xuống cấp được đầu tư xây dựng, sửa chữa, gia cố không chỉ giải quyết những tồn tại, điểm xung yếu sau thiên tai mà còn cho thấy sự chủ động của ngành chức năng trong nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường.

Bên cạnh đó, việc sớm hoàn thành các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai cùng góp phần vào công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đang được UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh tập trung thực hiện.