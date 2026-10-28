Đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư vùng thiên tai

Mùa lũ năm 2025 đe dọa đất ở của người dân.

Người dân mong mỏi được di dời

Gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1968, thôn Trung Phước, xã Nông Sơn) có khoảng 16m đất nằm dọc bờ sông Thu Bồn. Mỗi mùa mưa bão, gia đình luôn lo lắng khi nước sông dâng cao. Đặc biệt, đợt lũ năm 2025 đã cuốn trôi phần lớn diện tích đất ven sông. Căn nhà cũ kỹ nằm sát bờ sông xuống cấp nhưng gia đình không dám sửa chữa vì lo ngại sạt lở tiếp diễn.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình ông Cảnh 50 triệu đồng xây dựng hàng rào tạm nhằm hạn chế nước sông xâm thực. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, công trình đến nay vẫn chưa hoàn thành. Gần đó, bờ kè bê tông cạnh Trường THCS Nông Sơn cũng bị lũ làm đứt gãy, đe dọa tường rào trường học và đất sản xuất của người dân.

Tại thôn Lộc Tây, gia đình bà Bùi Thị Mỹ (sinh năm 1953) cùng nhiều hộ dân khác nhiều năm sống trong cảnh thấp thỏm vì nhà nằm phía sau quả đồi xuất hiện vết nứt. Mỗi khi mưa lớn, chính quyền phải đến vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Lo ngại sạt lở ngày càng nghiêm trọng, người dân cũng không dám phát rẫy trồng keo như trước.

Theo thống kê sơ bộ, xã Nông Sơn có 139 hộ với 519 nhân khẩu sinh sống tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, 81 hộ với 327 nhân khẩu có nhu cầu bố trí dân cư tập trung. Địa phương ưu tiên các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, xói lở bờ sông ở mức cao, rất cao hoặc có nguy cơ bị cô lập, chia cắt, ngập lụt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Đề xuất 3 khu TĐC

Trên cơ sở rà soát thực tế, UBND xã Nông Sơn đề xuất xây dựng 3 khu tái định cư, gồm Trung Hạ với diện tích dự kiến 1,98ha, Lò Ngói khoảng 0,87ha và Trung An khoảng 0,97ha. Việc lựa chọn địa điểm được xem xét theo hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, điều kiện địa hình, địa chất, khả năng kết nối giao thông và hạ tầng thiết yếu, bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai.

Đoạn đứt gãy phía sau Trường THCS Nông Sơn.

Theo ông Trần Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, sạt lở đất ảnh hưởng đến nhiều hộ dân nhất, tập trung tại các khu vực Lộc Tây, Trung Phước, Phước Viên, Trung An và Trung Thượng. Nguy cơ ngập lụt tập trung ở Trung Hạ, Phước Viên, Lộc Tây; xói lở bờ sông, suối tại Trung Phước 1, Trung Hạ, Nông Sơn; còn nguy cơ lũ quét được ghi nhận tại Tân Phong.

Địa phương đang tiếp tục kiểm tra thực địa, xác định hiện trạng nhà ở, đất sản xuất, mức độ nguy hiểm và nguyện vọng của từng hộ để phân loại, lập danh sách ưu tiên di dời. Đồng thời, xã nghiên cứu phương án bố trí dân cư gắn với ổn định sinh kế, giúp người dân sớm thích nghi với nơi ở mới.

Hiện xã Nông Sơn đang hoàn thiện hồ sơ đề án bố trí dân cư, báo cáo cơ quan chuyên môn thành phố thẩm định, tổng hợp vào đề án chung trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Địa phương kiến nghị hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn, thuận lợi tiếp cận giao thông, điện, nước và các dịch vụ thiết yếu.

Trước mắt, các địa phương tập trung thực hiện Quyết định số 3994/QĐ-UBND về bổ sung kinh phí hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn TP Đà Nẵng theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND năm 2026. Trong đó, xã Nông Sơn được phân bổ 820 triệu đồng để triển khai các nội dung hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đẩy nhanh tiến độ bố trí dân cư không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân mà còn đòi hỏi nguồn lực đầu tư, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và giải pháp ổn định sinh kế lâu dài, giúp người dân vùng nguy hiểm sớm an cư.