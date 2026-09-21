Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp VSIP Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kiểm tra thực địa dự án.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Huế có quy mô khoảng 467,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng hạ tầng khoảng 2.540 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 530 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, được kỳ vọng hình thành quỹ đất công nghiệp hiện đại, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, UBND xã Hưng Lộc, Lộc An cùng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã tập trung triển khai các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án đã xây dựng kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, công khai chủ trương, tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người có đất bị thu hồi.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai theo từng giai đoạn. Đến ngày 31/12/2026, các đơn vị phấn đấu hoàn thành phần diện tích theo kế hoạch đề ra. Giai đoạn tiếp theo, đến ngày 30/10/2027, tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thêm khoảng 215,1 ha, bảo đảm điều kiện để triển khai các hạng mục của dự án theo tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; đồng thời nhấn mạnh, KCN VSIP Huế là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, các đơn vị phải tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không để công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu các địa phương rà soát, xác định cụ thể từng phần việc, từng mốc thời gian và tổ chức thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức họp dân công khai, giải thích rõ chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời kịp thời tiếp nhận, xử lý các kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Đối với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, đồng chí Hà Văn Tuấn cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vấn đề thuộc thẩm quyền; xác định rõ trách nhiệm và tiến độ đối với từng nội dung công việc...

"Chủ đầu tư xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể theo cam kết, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai dự án. Đặc biệt, trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng, cần lưu ý thiết kế, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện tự nhiên và yêu cầu phòng, chống ngập lụt, thiên tai trên địa bàn", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị.