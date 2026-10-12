Đẩy nhanh tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng qua Hà Nội

Cập nhật tiến độ đến tháng 10/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, 7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hình ảnh các đơn vị thi công cầu Hồng Hà trên tuyến đường Vành đai 4.

Các cây cầu trải dài từ phía Bắc, trung tâm đến phía Nam Thủ đô sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa hai bờ sông và mở rộng không gian phát triển của Hà Nội.

Cầu Vân Phúc kết nối Hà Nội với Phú Thọ, tạo thêm trục giao thông quan trọng qua sông Hồng và mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc Thủ đô.

Đến đầu tháng 10/2026, dự án đạt khoảng 30% khối lượng, các hạng mục cọc khoan nhồi, cầu dẫn, cầu cạn và dầm đang được đẩy nhanh.

Máy móc hoạt động liên tục, những trụ cầu lần lượt vươn khỏi mặt nước, các tuyến đường dẫn cũng dần thành hình. Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào giữa quý III/2027.

Cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã đạt khoảng 46% khối lượng vào cuối tháng 9/2026. Các cọc khoan nhồi đã hoàn thành, nhiều bệ và thân trụ đang được triển khai. Dự án dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.

Với cầu Thượng Cát, dự án đạt khoảng 15% sản lượng; phần cọc cầu chính cơ bản hoàn thành, trong khi cầu dẫn, trụ và dầm tiếp tục được thi công.

Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình sớm trở thành tuyến kết nối mới phía Tây Bắc Thủ đô.

Hình ảnh thi công cầu Thượng Cát.

Cầu Tứ Liên là một trong những dự án giao thông quy mô của Hà Nội, kết nối khu vực trung tâm với xã Đông Anh và các khu vực phía Bắc, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh).

Hiện dự án đã đạt khoảng 21,7% khối lượng vào đầu tháng 10/2026. Các hạng mục trụ tháp chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui đang được thi công đồng loạt.

Đáng chú ý, cầu Trần Hưng Đạo Nằm ở khu vực trung tâm Thành phố sẽ giảm áp lực cho các cầu hiện hữu.

Công trình đạt giá trị sản lượng khoảng 34,8% giá trị hợp đồng, hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính. Các trụ giữa sông đang tiếp tục được thi công.

Cầu Ngọc Hồi nằm trên tuyến đường Vành đai 3,5 sẽ kết nối Hà Nội với Hưng Yên, mở thêm hành lang phát triển phía Nam Thủ đô.

Cầu chính, cầu dẫn và các hạng mục đường đầu cầu đang được triển khai đồng loạt. Dự án đạt khoảng hơn 23% khối lượng và đang được đẩy tiến độ, hướng tới hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước APEC 2027.

Đối với cầu Mễ Sở đã đạt hơn 45% khối lượng, hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi và đang đẩy nhanh thi công thân trụ, kết cấu phần trên; mục tiêu hoàn thành vào tháng 10/2027.

Hà Nội đang yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu bám sát tiến độ từng hạng mục, kiểm soát các công việc trên đường găng và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu đưa các công trình về đích theo kế hoạch.