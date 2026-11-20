Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Hoàng Xuân Khôi và đoàn công tác vừa kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công 3 dự án truyền tải điện trọng điểm tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, gồm: Trạm biến áp (TBA) 220 kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối; Lắp máy biến áp thứ 3 TBA 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn; TBA 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi ( thứ 3 từ trái sang) kiểm tra và yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công TBA 220 kV Sầm Sơn - Ảnh: EVNNPT

Dồn lực thi công dự án đã có mặt bằng sạch

Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án TBA 220 kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành, được triển khai tại phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có quy mô 2 máy biến áp 220/110/22 kV, công suất 250MVA/máy; phần sân phân phối gồm 4 ngăn 220 kV, 10 ngăn 110 kV.

Đường dây đấu nối 220 kV Thanh Hóa – Sầm Sơn có chiều dài khoảng 40,1 km đã được đóng điện ngày 11/11/2026.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực trạm đã hoàn thành với 110/110 hộ dân, tương ứng diện tích 5,24/5,24 ha được bàn giao. Các vật tư, thiết bị chính phục vụ thi công như cột thép, dây dẫn, dây chống sét, cách điện, cáp quang, phụ kiện và thiết bị nhất thứ, nhị thứ cơ bản đã được cung cấp.

Theo báo cáo của CPMB, nhiều hạng mục xây dựng của trạm đang được triển khai. Nhà điều khiển đạt khoảng 95% khối lượng; nhà nghỉ ca, nhà trạm bơm và nhà bảo vệ đạt khoảng 85%; bể nước phòng cháy chữa cháy đạt khoảng 80%. Công tác san nền giai đoạn 1 đã hoàn thành, trong khi phần san nền toàn trạm tiếp tục được triển khai.

Đối với phần thiết bị, công tác lắp đặt máy biến áp AT1 đang được thực hiện, đạt khoảng 50%. Các hạng mục sân phân phối 220 kV như ép cọc, thi công móng cột cổng, móng thiết bị và tổ hợp kết cấu thép đang được triển khai với khối lượng khác nhau. Công tác thi công mương cáp, hệ thống phòng cháy chữa cháy và phần nhị thứ cũng đang được các nhà thầu thực hiện.

Dự án đang phấn đấu đóng điện giai đoạn 1trong tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 3/2027.

Đối với dự án Lắp máy biến áp thứ 3 TBA Khu kinh tế Nghi Sơn do Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) quản lý điều hành. Dự án đang trong giai đoạn triển khai đầu tư và đang phấn đấu hoàn thành trước mùa nắng nóng năm 2027.

Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng thi công dự án

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi nghe báo cáo tiến độ dự án TBA 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối - Ảnh: EVNNPT

Tại Nghệ An, Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT đã kiểm tra tiến độ dự án TBA 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành.

Dự án được khởi công ngày 28/3/2026 tại các xã Quỳnh Tam, Quỳnh Sơn và Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được hoàn thành trong quý IV/2027.

Đại diện NPMB cho biết đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực TBA tại xã Quỳnh Tam đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng.

Đối với phần đường dây đấu nối, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai tại các địa phương, song vẫn còn một số vị trí và hộ dân chưa hoàn tất các thủ tục liên quan.

Đối với đường dây 500 kV, trong 5 vị trí nằm ngoài mặt bằng trạm, tại xã Quỳnh Tam đã có 3 hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tại xã Quỳnh Sơn, các vị trí đã được thông báo thu hồi đất, kiểm kê và đang thực hiện xét duyệt nguồn gốc đất.

Đối với đường dây 220 kV, tại xã Quỳnh Sơn đã có 11 vị trí được phê duyệt phương án bồi thường, có quyết định thu hồi đất và người dân đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Tại xã Quỳnh Văn, công tác tuyên truyền, vận động đã đạt kết quả tích cực khi có 13/15 hộ đồng ý với phương án bồi thường và ký phương án; còn 2 hộ chưa đồng thuận.

Trên công trường, công tác san nền khu vực trạm đang được tập trung triển khai. Một số hạng mục khác như mương ngầm, tường chắn, mái gia cố mương nước và nhà nghỉ ca cũng đang được thi công.

Đối với đường dây 500 kV, nhà thầu đã triển khai thi công các vị trí móng. Đối với đường dây 220 kV, nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng một số vị trí và đang triển khai đào móng, đổ bê tông lót, chuẩn bị thi công các hạng mục tiếp theo.

Trong quý IV/2026, dự án đặt mục tiêu thi công hoàn thành các vị trí móng theo kế hoạch đã đăng ký.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, việc bàn giao mặt bằng thi công tại một số vị trí đường dây và việc cung cấp vật tư, thiết bị thi công.

NPMB đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đất đai, đồng thời đề nghị địa phương tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng song song với việc hoàn thiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Qua kiểm tra công trường, Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các đơn vị liên quan trong việc triển khai các dự án thời gian qua.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo EVNNPT, khối lượng công việc còn lại tại một số dự án rất lớn, trong khi yêu cầu tiến độ đặt ra hết sức cấp bách.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT nhấn mạnh các dự án khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải tại Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực lân cận, qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chính vì vậy các đơn vị tham gia dự án cần rà soát toàn bộ tiến độ, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục, từng mốc công việc; tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Thi công san nền dự án TBA 500 kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối - Ảnh: EVNNPT

Đặc biệt, đối với TBA 220 kV Sầm Sơn, phải tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các hạng mục để đóng điện giai đoạn 1 trong tháng 12/2026 theo kế hoạch. Đối với TBA 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2026.

Với dự án TBA 500 kV Quỳnh Lưu, cần quyết liệt phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục trạm, đường dây.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT nhấn mạnh, các đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh; tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng công trình và công tác an toàn lao động.

Các ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và hiệu quả triển khai, quyết tâm đưa các dự án về đích theo kế hoạch, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực.