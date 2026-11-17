Thi công san nền dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối. (Ảnh: EVNNPT cung cấp)

Tập trung thi công các hạng mục trọng điểm

Ba dự án truyền tải điện tại Thanh Hóa và Nghệ An, gồm: Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối; dự án lắp máy biến áp thứ 3 Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn; Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối đều là những công trình có vai trò tăng cường năng lực lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại Thanh Hóa, dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền trung (CPMB) quản lý, điều hành. Công trình triển khai tại phường Nam Sầm Sơn, với quy mô 2 máy biến áp 220/110/22kV, công suất 250MVA/máy, phần sân phân phối gồm 4 ngăn 220kV, 10 ngăn 110kV. Đáng chú ý, đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa-Sầm Sơn dài khoảng 40,1km đã được đóng điện ngày 11/11/2026.

Thi công lắp đặt máy biến áp tại Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn. (Ảnh: EVNNPT cung cấp)

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực trạm biến áp đã hoàn thành, với 110/110 hộ dân bàn giao diện tích 5,24/5,24ha. Vật tư, thiết bị chính phục vụ thi công cơ bản được cung cấp.

Theo báo cáo của CPMB, tính đến ngày 15/11/2026, nhà điều khiển đạt khoảng 95% khối lượng; nhà nghỉ ca, nhà trạm bơm và nhà bảo vệ đạt khoảng 85%; bể nước phòng cháy, chữa cháy đạt khoảng 80%. Công tác san nền giai đoạn 1 đã hoàn thành, các hạng mục còn lại tiếp tục được triển khai.

Đối với phần thiết bị, công tác lắp đặt máy biến áp AT1 đạt khoảng 50%. Các hạng mục sân phân phối 220kV như ép cọc, thi công móng cột cổng, móng thiết bị, tổ hợp kết cấu thép, mương cáp và hệ thống phòng cháy, chữa cháy đang được các nhà thầu tập trung thực hiện. Dự án phấn đấu đóng điện giai đoạn 1 trong tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ trong tháng 3/2027.

Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ, giải pháp thi công dự án lắp máy biến áp thứ 3 Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn. (Ảnh: EVNNPT)

Dự án lắp máy biến áp thứ 3 Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn do Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) quản lý, điều hành là công trình được triển khai nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng. Dự án đang trong giai đoạn triển khai đầu tư và đang phấn đấu hoàn thành trước mùa nắng nóng năm 2027.

Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối. (Ảnh: EVNNPT cung cấp)

Tại Nghệ An, dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền bắc (NPMB) quản lý, điều hành, được khởi công ngày 28/3/2026. Dự án triển khai tại khu vực các xã Quỳnh Tam, Quỳnh Sơn và Quỳnh Văn, có quy mô công suất 1x900MVA+2x450MVA+90MVAr, cùng hệ thống đường dây đấu nối 500kV, 220kV và các hạng mục liên quan. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án hoàn thành trong quý IV/2027.

Đến ngày 16/11/2026, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực trạm biến áp tại xã Quỳnh Tam đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, tại các vị trí đường dây đấu nối, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được triển khai, một số hộ dân và vị trí chưa hoàn tất thủ tục liên quan.

Đối với đường dây 500kV, trong 5 vị trí nằm ngoài mặt bằng trạm, tại xã Quỳnh Tam đã có 3 hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tại xã Quỳnh Sơn, các vị trí đã được thông báo thu hồi đất, kiểm kê và đang thực hiện xét duyệt nguồn gốc đất.

Với đường dây 220kV, tại xã Quỳnh Sơn có 11 vị trí đã được phê duyệt phương án bồi thường, có quyết định thu hồi đất và người dân đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Riêng tại xã Quỳnh Văn, công tác tuyên truyền, vận động đã đạt kết quả tích cực khi có 13/15 hộ đồng ý với phương án bồi thường và ký phương án; còn 2 hộ chưa đồng thuận.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai san nền khu vực trạm, thi công mương ngầm, tường chắn, mái gia cố mương nước và nhà nghỉ ca. Tại các tuyến đường dây, công tác thi công móng, đào móng, đổ bê-tông lót được triển khai ở những vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Trong quý IV/2026, dự án đặt mục tiêu hoàn thành thi công các vị trí móng theo kế hoạch đăng ký.

Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Mặc dù một số hạng mục đã đạt khối lượng thi công đáng kể, tiến độ dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối vẫn chịu tác động bởi những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, bàn giao vị trí thi công và cung cấp vật tư, thiết bị.

Trước tình hình này, NPMB đang phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ đất đai. Đồng thời, đơn vị đề nghị địa phương tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, song song với việc hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Qua kiểm tra thực tế tại 3 dự án ngày 17/11, Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi ghi nhận nỗ lực của các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại tại một số dự án vẫn lớn, trong khi yêu cầu tiến độ đặt ra cấp bách.

Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ tiến độ, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục, từng mốc công việc; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Quyền Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi kiểm tra và yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn. (Ảnh: EVNNPT cung cấp)

Đối với Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn, các đơn vị cần tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các hạng mục để đóng điện giai đoạn 1 trong tháng 12/2026. Với dự án lắp máy biến áp thứ 3 Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn, cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/4/2027.

Riêng dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu, yêu cầu đặt ra là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đất đai, đẩy nhanh cung cấp vật tư, thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục trạm biến áp, đường dây.

EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh; không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng công trình và an toàn lao động. Các ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và hiệu quả triển khai.

Khi hoàn thành, 3 dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho Thanh Hóa, Nghệ An và các khu vực lân cận, qua đó đáp ứng nhu cầu phụ tải, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.