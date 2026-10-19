Đẩy nhanh tiến độ 3 dự án phòng, chống thiên tai khu vực Hòa Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Bùi, đoạn từ ngầm Nhà máy xi măng đến cầu Đồng Chúi, xã Lương Sơn.

Dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Bùi, đoạn từ ngầm Nhà máy xi măng đến cầu Đồng Chúi, xã Lương Sơn có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, xây dựng tuyến kè chống sạt lở dài 1.558m. Đến nay, dự án đã thi công được 519m, bàn giao 57% mặt bằng. Khó khăn chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà.

Đối với Dự án cấp bách đê ngăn lũ, chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, công trình có tổng mức đầu tư hơn 597,4 tỷ đồng, quy mô tuyến đê kết hợp đường giao thông dài 15,8km. Đến nay, dự án đã hoàn thành 2 cầu và một số hạng mục trên tuyến; thi công bê tông mặt đường được 1.600m. Công tác giải phóng mặt bằng đoạn đầu tuyến đạt 4,6km/6,2km. Hiện còn 20 hộ tại phường Kỳ Sơn cần bố trí tái định cư, một số hộ chưa đồng thuận phương án bồi thường. Năm 2026, dự án đã giải ngân đạt 88,52% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực tế Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình.

Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình có tổng mức đầu tư hơn 499,8 tỷ đồng, xây dựng tuyến kè dài 2.013m. Đến nay, đã thi công 492m tường kè bê tông chắn đất, 864m kè mái nghiêng và một số hạng mục khác. Tuy nhiên, tiến độ thi công còn chậm. Dự án có 80 hộ phải di chuyển, bố trí tái định cư, trong đó mới bố trí được 32 hộ. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc tại một số vị trí.

Qua kiểm tra, các khó khăn, vướng mắc nổi lên tại 3 dự án chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, nguồn vốn và tiến độ thi công. Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình kiến nghị các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường, bố trí tái định cư; đồng thời yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, ưu tiên thi công những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đối với Dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Bùi, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với UBND xã Lương Sơn thành lập tổ liên ngành rà soát, xác định rõ nguồn gốc đất, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Những vị trí đã có mặt bằng phải khẩn trương tổ chức thi công; đồng thời hoàn thiện thủ tục giải ngân theo khối lượng thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ.

Đối với Dự án cấp bách đê ngăn lũ, chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu phường Kỳ Sơn sớm phê duyệt phương án bồi thường cho 24 hộ dân khu tập thể Nhà máy Giấy và các hộ còn lại; bố trí tái định cư cho 20 hộ bị ảnh hưởng, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công. Các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình theo hợp đồng đã ký.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, không để những tồn tại, vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ cấp thiết nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.