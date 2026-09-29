Đẩy nhanh tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung, chống thất thoát, lãng phí

Đó là những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh diễn ra sáng ngày 29/9 tại phường Việt Trì.

Trụ sở Tỉnh Đoàn Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) đóng cửa không được sử dụng thời gian qua. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong những tháng cuối năm tập trung rà soát, nắm chắc những vấn đề nổi lên, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, dự án, tài sản công và nguy cơ thất thoát, lãng phí, từ đó kịp thời tham mưu phương án xử lý. Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, cần rà soát toàn diện, không chỉ các dự án đã được thống kê mà cả khu đất, cơ sở nhà, đất, tài sản và các nguồn lực đang quản lý, sử dụng chưa hiệu quả. Đặc biệt, cần xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh để tài sản công bỏ không, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng mục đích. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng yêu cầu tổng hợp đầy đủ các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra; xác định rõ nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện và nguyên nhân tồn đọng, nhất là những nội dung liên quan đến đất đai, dự án, tài chính và tài sản công từ các nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, tỉnh sẽ từng bước xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về các kết luận và tiến độ thực hiện; phân loại từng nhóm vụ việc, dự án, tài sản, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền để đôn đốc, xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo được yêu cầu tăng cường phối hợp; nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, nhất là việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, qua đó góp phần phòng ngừa, xử lý sai phạm, khơi thông nguồn lực, chống thất thoát, lãng phí. Định hướng công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương yêu cầu đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu. Trước mắt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động rà soát những bất cập, kẽ hở trong các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh. Việc hoàn thiện thể chế phải chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách hay dung dưỡng “lợi ích nhóm”.

Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ Quách Thế Ngọc, phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao tham mưu văn bản chỉ đạo để triển khai nghiêm túc các quy định, kết luận của Trung ương đến từng cấp ủy, cơ quan và người đứng đầu. Một giải pháp được nhấn mạnh là đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung dùng chung. Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, thông tin quản lý cần được kết nối đồng bộ. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành thanh tra, tài chính, tư pháp và thi hành án khẩn trương tích hợp dữ liệu chuyên ngành vào hệ thống chung của tỉnh, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, “mỗi ngành một mảng”, phục vụ chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Đối với các vụ việc kéo dài nhiều năm, chưa có điều kiện thi hành hoặc vướng mắc về cơ chế, các đơn vị cần tổng hợp, phân tích rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ chủ động kiến nghị Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ, vừa giải tỏa tồn đọng cho hệ thống quản lý, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường; các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Các cơ quan liên quan được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc diện theo dõi. Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy được quan tâm. Ngoài ra, việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật tiếp tục được thực hiện theo quy định.