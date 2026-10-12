Đẩy nhanh thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ và gửi thông tin cho cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: Bộ Tài chính

Theo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, thời hạn xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp được siết chặt với các mốc thời gian cụ thể cho từng trường hợp. Từ việc phối hợp xác nhận nghĩa vụ thuế trong 1-2 ngày làm việc cho đến quy trình tự động chuyển trạng thái "Đã giải thể" sau 180 ngày nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ, quy định mới giúp đẩy nhanh tiến độ và tạo thuận lợi tối đa cho công tác đăng ký kinh doanh.

Theo khoản 5 Điều 64, khoản 2 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ đăng ký giải thể và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái "Đã giải thể" trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin, cơ quan này chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang trạng thái "Đã giải thể" trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn cơ quan thuế có ý kiến theo quy định.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, khoản 6 Điều 64 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP quy định thời hạn xử lý sau 180 ngày.

Cụ thể, thời hạn này được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc từ ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang "Đã giải thể"; đồng thời, chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang "Đã chấm dứt hoạt động" trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Về phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ, khi phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp.

Theo đó, cơ quan thuế phải phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ trong thời hạn theo quy định./.