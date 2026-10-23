Đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án đường nối từ ĐH5.ĐL, đường nối cầu Văn Ly

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, UBND các xã, phường liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, khẩn trương rà soát, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

Khẩn trương rà soát, tập trung xử lý hồ sơ, thủ tục về hợp đồng xây dựng, điều chỉnh chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu mới để thi công, hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, tránh nguy cơ lãng phí đối với 3 công trình cầu: Ly Ly, Chợ Đụn, vượt đường sắt thuộc dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn.

Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư dự án Đường nối từ ĐH5.ĐL đến ĐT 609C (đường nối cầu Sông Thu và cầu An Bình), dự án Đường nối từ cầu Văn Ly kết nối cầu Lệ Bắc đến quốc lộ 14H sớm thi công công trình.

Chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, vật liệu và năng lực nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thông xe kỹ thuật, đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các nội dung vượt thẩm quyền...