Đẩy nhanh thi công dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng những ngày cuối tháng 10, dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 (giai đoạn 1) đang được các đơn vị tranh thủ thời tiết đẩy nhanh thi công các hạng mục.

Video: Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 cơ bản thông mặt bằng, đẩy nhanh thi công

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 1,9km đoạn cuối tuyến, bao gồm phần vuốt nối vào Cảng hàng không Quảng Trị dài khoảng 0,17km đã cơ bản hoàn thành thi công cấp phối đá dăm để thảm bê tông nhựa.

Đối với đoạn từ đầu tuyến vào tới đoạn đã cấp phối đá dăm tổng chiều dài gần 1km, đoạn từ đầu tuyến giao với tuyến tránh QL1 vào gần tới đoạn giao với đường 73 Đông (cũ) đang đẩy nhanh thi công đắp đất nền đường. Cống thoát nước ngang trên đoạn này cũng đã cơ bản hoàn thành.

Đoạn còn lại dài hơn 250m từ khu vực giao với đường 73 Đông (cũ) vào tới đoạn đã thi công cấp phối đá dăm đang khẩn trương đào bóc phong hóa, đắp đất nền đường.

Đây cũng là đoạn vướng mắc mặt bằng cuối cùng tại dự án liên quan đến các trường hợp bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lăng mộ và một số hộ dân diện di dời tái định cư mới được tháo gỡ, bàn giao mặt bằng thi công từ ngày 24/10. Đến ngày 26/10, căn nhà nằm giữa đoạn tuyến này đang tháo dỡ; diện tích cây keo tràm còn lại trong phạm vi giải phóng mặt bằng đang cưa hạ…

Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng tỉnh Quảng Trị (chủ đầu tư) và nhà thầu thi công tại công trường cho biết, hiện tại khối lượng xây lắp dự án đạt trên 51%. “Hiện nay mặt bằng cơ bản được tháo gỡ, chúng tôi đang tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thi công cả ban đêm để kịp tiến độ hoàn thành dự án”, đại diện nhà thầu Mạnh Linh cho biết.

Trước đó, ngày 21/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú về tình hình triển khai dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1. UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Gio Linh chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng còn lại, bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 25/10.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức các mũi thi công phù hợp, đồng thời tăng ca, tổ chức thi công vào ban đêm phù hợp với điều kiện thực tế để bù đắp khối lượng chậm tiến độ, tập trung hoàn thành các đoạn tuyến theo mốc thời gian đã cam kết.

Cụ thể, đối với đoạn tuyến từ Km 0+853,2 - Km 2+715,61, lập tiến độ thi công chi tiết, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm hoàn thành thảm bê tông nhựa trước ngày 10/11.

Đối với đoạn tuyến từ Km 0+250 - Km 0+853,2, khẩn trương phối hợp với địa phương di dời hai hộ ảnh hưởng đoạn 250m mặt bằng còn lại; lập tiến độ thi công chi tiết, trên cơ sở đó đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh các hạng mục nền, móng, mặt đường; hoàn thành thảm bê tông nhựa trước ngày 30/11.

Đối với đoạn tuyến dài khoảng 250m qua khu vực nền đất yếu, khẩn trương chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm hoàn thành đắp đất nền trước ngày 27/10, hoàn thành đắp đất gia tải xử lý nền đất yếu trước ngày 10/11.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá điều kiện địa chất, phương án xử lý nền đất yếu và tiến độ thực tế; triển khai các giải pháp kỹ thuật khả thi, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ hoàn thành đoạn tuyến theo yêu cầu.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp việc triển khai thi công đoạn tuyến qua khu vực nền đất yếu; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư khẩn trương rà soát khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán theo quy định, không để tồn đọng khối lượng đủ điều kiện thanh toán; giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trước ngày 30/11 và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao của dự án trong năm 2026 theo quy định.

Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 12/2024. Phạm vi đầu tư giai đoạn 1 của dự án dài khoảng 2,89km, thuộc địa bàn các xã Cửa Việt và Gio Linh (bao gồm phần vuốt nối vào Cảng hàng không Quảng Trị dài khoảng 0,17km). Dự án giai đoạn 1 có điểm đầu giao với đoạn Km 10+971 dự án đường tránh QL1 phía Đông Đông Hà đoạn qua xã Gio Linh, điểm cuối kết nối đường vào Cảng hàng không Quảng Trị. Quy mô mặt cắt ngang rộng 48,5m (theo quy hoạch), giai đoạn 1 đầu tư hai nhánh hai bên theo tim quy hoạch, tim nhánh cách tim quy hoạch 13,5m; quy mô đầu tư mỗi bên: Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề đường rộng 0,5m. Nút giao đường vào Cảng hàng không Quảng Trị thiết kế nút giao cùng mức bằng vòng xuyến. Tại vị trí giao với dự án nâng cấp đường 73 Đông (cũ) được thiết kế nút giao cùng mức, điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu. Nút giao với dự án đường tránh QL1 phía Đông Đông Hà được thiết kế dạng nút giao cùng mức, đảm bảo hài hòa, êm thuận. Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 (giai đoạn 1) tổng mức đầu tư hơn 89,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2025 và hiện nay dự án đã được gia hạn sang năm 2026. Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với QL1 được đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh; kết nối với cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực và các khu du lịch. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện một phần tuyến đường kết nối sân bay (từ QL1 đến đường ven biển) theo quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.