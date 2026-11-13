Đẩy nhanh thi công 3 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành

Tuyến T1 từ Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành đã hoàn thiện. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Để đảm bảo kết nối giao thông các địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai và khu vực miền Trung, Tây Nguyên với sân bay Long Thành, giữa năm nay thành phố Đồng Nai khởi công nâng cấp, mở rộng, xây mới 3 tuyến đường với chiều dài gần 110 km, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, gồm: đường 769, đường 773 và đường 770B. Đến nay, tại các dự án nhiều diện tích mặt bằng đã được bàn giao, nhà thầu đang huy động nguồn lực đẩy nhanh thi công.

Huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi công

Dự án mở rộng, nâng cấp đường 769 dài gần 30 km với 1 gói thầu xây lắp. Hiện trên công trường liên danh nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, máy móc triển khai 12 mũi thi công đường, cầu và hệ thống thoát nước.

Ông Đới Hùng Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (Công ty Cường Thuận) cho biết, Công ty Cường Thuận thi công gần 12 km, đường 769, nhà thầu đang huy động gần 200 nhân lực, máy móc tổ chức thi công các hạng mục. Với phần đường, nhà thầu đang đào hữu cơ, đắp nền, trung bình mỗi ngày đào đắp khoảng 1.000 m3 đất.

Theo ông Đới Hùng Cường, đến nay Công ty Cường Thuận đã được bàn giao hơn 80% mặt bằng thi công đoạn tuyến, giai đoạn này vấn đề mặt bằng cơ bản không ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tới đây, nhà thầu sẽ thi công đoạn tiếp giáp Quốc lộ 51, khu vực này còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường điện, hệ thống thoát nước) chưa di dời. Nhà thầu mong muốn ngành chức năng sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo dự án thi công liền mạch.

Quầy làm thủ tục đã lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Ông Đới Hùng Cường chia sẻ, vướng mắc lớn nhất trong quá trình thi công đường 769 là thiếu đá xây dựng. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm Công ty Cường Thuận sẽ cấp phối đá dăm khoảng 3 km, thời gian qua nhà thầu đã liên hệ với các mỏ đá để tìm kiếm nguồn cung nhưng nguồn đá rất khan hiếm, các mỏ đá đều đã hết khối lượng khai thác của năm 2026.

Dự án xây dựng đường 770B dài hơn 42 km do liên danh 4 nhà thầu thực hiện, hiện các nhà thầu đang tổ chức 29 mũi thi công trên toàn tuyến, trong đó có 23 mũi thi công đường và 6 mũi thi công cầu.

Theo Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Vinaconex đảm nhận thi công hơn 10 km, đường 770B; nhà thầu huy động gần 150 nhân lực, máy móc thi công cầu, đường và hệ thống thoát nước. Với phần đường, nhà thầu đang phát quang, đào đắp nền (trung bình mỗi ngày đào đắp khoảng 1.000 m3 đất). Phần cầu đang khoan cọc nhồi.

Đại diện Vinaconex cho biết, những ngày tới nhà thầu tiếp tục đưa đến công trường 10 xe ben và 1 giàn khoan để đẩy nhanh đào đắp nền đường và khoan cọc nhồi xây dựng cầu. Toàn bộ cầu có 72 cọc nhồi, hiện đã thi công xong 18 cọc, nhà thầu phấn đấu cuối năm nay hoàn thành tất cả cọc nhồi.

Theo đại diện Vinaconex, khó khăn tại dự án là thiếu đá xây dựng và chưa có bãi thải. Với đá xây dựng, Vinaconex đã tập kết về công trường khoảng 15.000 m3 đá, tuy nhiên khối lượng này chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Về bãi thải, đoạn tuyến do nhà thầu thi công phát sinh khoảng 200.000 m3 chất thải rắn, đất đá dôi dư. Vinaconex đang làm việc với ngành chức năng Đồng Nai và các mỏ đá để giải quyết nguồn cung đá xây dựng, thống nhất các vấn đề liên quan đến bãi đổ thải.

Cần sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn đá

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và tuyến T2 với sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai (Ban Giao thông Đồng Nai), dự án mở rộng, nâng cấp đường 769, đường 773 và xây dựng đường 770B có vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp kết nối các địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai với các tuyến quốc lộ (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51, Quốc lộ 56) và sân bay Long Thành. Các dự án góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ liên tỉnh, từ đó kết nối khu vực miền Trung, Tây Nguyên với sân bay Long Thành. Theo kế hoạch, năm 2027 đường 769 sẽ hoàn thành, đường 773 và đường 770B hoàn thành năm 2028.

Để triển khai 3 dự án, thành phố Đồng Nai cần thu hồi gần 630 ha đất tại nhiều xã, phường. Thời gian gần đây công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án được triển khai nhanh. Đến nay, đường 769 đã bàn giao gần 80% mặt bằng, đường 770B bàn giao hơn 90% mặt bằng, đường 773 bàn giao gần 90% mặt bằng.

Một đoạn thuộc đường 25B kết nối sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Tại các dự án, liên danh nhà thầu tổ chức hàng chục mũi thi công, tập trung dọn dẹp mặt bằng và đào bóc hữu cơ, đắp nền đường; thi công hệ thống thoát nước ngang, dọc; thi công cọc khoan nhồi đại trà của phần cầu. Thời tiết tại Đồng Nai sắp bước vào mùa khô, Ban Giao thông Đồng Nai yêu cầu nhà thầu huy động thêm nhân lực, máy móc, tập kết nguyên vật liệu để tăng tốc thi công trong mùa khô, đảm bảo tiến độ dự án.

Đại diện Ban Giao thông Đồng Nai cho biết, việc thu hồi đất phục vụ các dự án dù có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt tại đường 770B mặt bằng bàn giao không liền khoảnh, một số vị trí không có đường tiếp cận, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công liên tục và đồng bộ. Đường 773 nhiều diện tích đất trồng cây cao su đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường nhưng công ty cao su chậm cưa cắt cây. Nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại đường 769 và đường 773 chưa được di dời.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban Giao thông Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng phục vụ các dự án trong năm nay; nhanh chóng cưa cắt cao su, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại đường 769, đường 773. Hiện Ban Giao thông Đồng Nai đang phối hợp cùng các nhà thầu làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai và các mỏ đá để xử lý vướng mắc liên quan đến nguồn cung đá xây dựng phục vụ dự án.