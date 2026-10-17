Đẩy nhanh số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử

Cán bộ, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tứ Kỳ đang chuẩn hóa, đối soát, scan hồ sơ đảng viên.

Theo đó, quy trình số hóa hồ sơ đảng viên được thực hiện theo 4 bước gồm: thực hiện số hóa và lưu tệp tin số; kiểm tra chất lượng; ký xác nhận hồ sơ điện tử và cuối cùng là cập nhật hồ sơ số hóa vào hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Hiện nay, việc cập nhật dữ liệu cơ bản được các cấp ủy triển khai nghiêm túc. Các đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực, thiết bị, tài khoản khai thác hệ thống; tăng cường rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin và tổ chức làm việc ngoài giờ để đẩy nhanh tiến độ.

Tại xã Tứ Kỳ, các cán bộ, chuyên viên của Ban Xây dựng Đảng đang khẩn trương thực hiện số hóa cho 1.931 hồ sơ của 48 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy, không bao gồm hồ sơ đảng viên thuộc lực lượng Công an và Quân sự.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tứ Kỳ Đặng Thị Khánh cho biết, Đảng ủy xã Tứ Kỳ đã sớm xây dựng kế hoạch, giao cho Ban Xây dựng Đảng rà soát số lượng hồ sơ đảng viên, thành phần tài liệu có trong từng hồ sơ; đánh giá thực trạng, xác định khối lượng công việc và yêu cầu về nhân lực, thiết bị phục vụ số hóa. Qua rà soát, toàn Đảng bộ có số lượng hồ sơ đảng viên lớn, khối lượng tài liệu cần sắp xếp, phân loại, scan, kiểm tra và cập nhật trên hệ thống rất lớn, trong khi nhân lực của Ban Xây dựng Đảng còn hạn chế. Trước thực trạng đó, để đảm bảo nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ đề ra cũng như đảm bảo đúng trình tự, chất lượng, thông tin chính xác, đầy đủ, an toàn, bảo mật, Thường trực Đảng ủy xã Tứ Kỳ đã kịp thời chỉ đạo, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Cán bộ, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tứ Kỳ đang chuẩn hóa, đối soát, scan hồ sơ đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành quyết định trưng dụng 8 cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị của Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tham gia thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên; bố trí 3 máy tính và 3 máy scan để phục vụ việc sắp xếp, scan, xử lý và cập nhật hồ sơ đảng viên trên hệ thống. Việc tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đến 6/10, Đảng ủy xã Tứ Kỳ đã thực hiện scan 1.180/1.931 hồ sơ, ký số 1.005 hồ sơ và cập nhật lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đối với 600 hồ sơ.

Tại phường Ngô Quyền, một trong những địa phương có số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn của thành phố Hải Phòng, Đảng ủy phường cũng đang tích cực đẩy nhanh việc số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên.

Ông Hoàng Trung Lâm, Phó ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Ngô Quyền cho biết, hiện Đảng bộ phường Ngô Quyền có 5.657 hồ sơ cần số hóa. Thực hiện “Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng, nhân lực để triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ.

Theo ông Hoàng Trung Lâm, xác định việc chuyển đổi số là bước chuyển mình căn bản về phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng, từ đó, Đảng ủy phường Ngô Quyền đã xác định quan điểm triển khai là “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”. Đảng ủy phường Ngô Quyền đã rà soát, chỉnh lý toàn bộ hồ sơ đang quản lý, bám sát các loại tài liệu, lộ trình đã đề ra để thực hiện. Các thông tin khi nhập lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 phải đảm bảo đúng nguyên tắc “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Cán bộ, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tứ Kỳ đang chuẩn hóa, đối soát, scan hồ sơ đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ngô Quyền Nguyễn Văn Thành cho biết, đến nay, Đảng ủy phường Ngô Quyền đã hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ, scan hồ sơ, ký số hồ sơ đều đạt 100%. Việc cập nhật hồ sơ trên Phần mềm 4.0 đạt 2135/5657 hồ sơ, tương đương 37,74%. Đảng ủy phường Ngô Quyền sẽ phấn đấu hoàn thành toàn diện việc số hóa hồ sơ trong thời gian sớm nhất theo kế hoạch.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Vũ Tiến Phụng cho biết, các địa phương đang tập trung triển khai số hóa hồ sơ đảng viên. Quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn do điều kiện hạ tầng và đường truyền ở một số nơi chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc tải hồ sơ lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Bên cạnh đó, một số hồ sơ cũ, thiếu hoặc chưa thống nhất thông tin cần được rà soát, đối chiếu kỹ trước khi cập nhật, nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác và an toàn.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục phối hợp với cơ sở để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện hệ thống, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định đường truyền và hướng dẫn nghiệp vụ để việc cập nhật dữ liệu thuận lợi hơn, sớm hoàn thành kế hoạch “Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng”.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, tính đến 16/10, tổng số hồ sơ thuộc diện thực hiện là 251.410 hồ sơ. Trong đó, công tác rà soát, sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ cơ bản được các đơn vị tập trung, nghiêm túc triển khai, đến nay đã thực hiện 250.523/251.410 hồ sơ, đạt 99,64%. Kết quả scan hồ sơ đạt 201.394/251.410 hồ sơ, tương đương 80,1%. Kết quả ký số hồ sơ đạt 167.389/251.410 hồ sơ, tương đương 66,58%. Việc cập nhật hồ sơ trên Phần mềm 4.0 đạt 109.163/251.410 hồ sơ, tương đương 43,42%.