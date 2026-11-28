Hoàn thành cơ sở dữ liệu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2323/QĐ-TTg ngày 26/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự”, được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 10/3/2026.

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự”.

Theo quyết định mới, lộ trình triển khai Đề án được điều chỉnh theo các mốc cụ thể trong năm 2027, tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử của từng ngành, nâng cấp phần mềm nghiệp vụ và xây dựng nền tảng dùng chung để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tham gia tố tụng.

Theo Quyết định số 2323/QĐ-TTg, đến hết tháng 6/2027, các cơ quan, bộ, ngành tham gia Đề án gồm Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tập trung của từng ngành.

Cùng thời hạn này, các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phải được nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, quản lý hồ sơ điện tử, tích hợp chữ ký số công vụ và sẵn sàng kết nối liên thông. Đáng chú ý, các cơ quan sẽ thống nhất sử dụng mã hồ sơ điện tử duy nhất cho mỗi vụ án hình sự, làm căn cứ quản lý xuyên suốt quá trình giải quyết vụ án.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Đây sẽ là nền tảng trung gian điều phối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan trong toàn bộ quy trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

Cơ sở dữ liệu dùng chung có nhiệm vụ quản lý danh mục và trạng thái dữ liệu chia sẻ liên ngành, bao gồm hồ sơ vụ án, quyết định tố tụng, lịch xét xử, bản án và quyết định thi hành án. Dữ liệu được đồng bộ tự động theo phân quyền, có cơ chế cảnh báo, nhắc việc khi phát sinh cập nhật; bảo đảm thông tin liên thông được ký số, ghi nhật ký đầy đủ, đúng thẩm quyền, an toàn và bảo mật.

Để đáp ứng tiến độ, đến hết tháng 6/2027, các bộ, ngành liên quan phải hoàn thành nâng cấp phần mềm, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt trong toàn bộ quá trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự. Đồng thời, tập trung xây dựng, mở rộng hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống bảo mật và cấp phát chữ ký số.

Các cơ quan cũng phải rà soát hiện trạng hạ tầng, thiết bị, dữ liệu; xác định nhu cầu nâng cấp, phạm vi dự án, gói thầu và đầu tư bổ sung thiết bị số hóa phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Triển khai toàn quốc cuối năm 2027

Sau giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và các hệ thống nghiệp vụ, Đề án sẽ được triển khai thí điểm đến hết tháng 9/2027 tại các đơn vị cấp Cục thuộc các bộ, ngành liên quan và một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Trong thời gian này, các phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án hình sự tiếp tục được nâng cấp, bổ sung tính năng. Kết quả thí điểm là cơ sở để đánh giá, điều chỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai mở rộng.

Theo lộ trình được điều chỉnh, đến hết tháng 12/2027, hệ thống sẽ được triển khai đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án trên toàn quốc. Việc mở rộng và vận hành chính thức, hoàn thiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan cũng phải hoàn thành trong tháng 12/2027.

Quyết định 2323/QĐ-TTg đồng thời điều chỉnh thời hạn một số nhiệm vụ tại phụ lục Đề án. Các nhiệm vụ từ số 7 đến số 19 liên quan đến xây dựng, nâng cấp phần mềm, triển khai cơ sở dữ liệu, cung cấp chứng thư chữ ký số, bảo đảm hạ tầng và đường truyền kết nối phải hoàn thành trước hết tháng 6/2027. Nhiệm vụ tổ chức thí điểm, đánh giá, điều chỉnh và ban hành kế hoạch triển khai mở rộng được thực hiện trong tháng 7/2027.

Về kinh phí, các bộ, ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ động xác định nhu cầu, lập kế hoạch tài chính và dự toán kinh phí thuộc phạm vi quản lý. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất dự toán chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện Đề án, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính thực hiện cân đối, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước trên cơ sở phương án do Bộ Khoa học và Công nghệ gửi; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Quyết định nêu rõ, việc sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi mục tiêu hoàn thành triển khai Đề án trên phạm vi toàn quốc đến hết năm 2027. Bộ Công an được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm bám sát lộ trình mới, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực tế.

Quyết định số 2323/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký, 26/11/2026.