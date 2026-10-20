Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trong quân đội

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về số hóa hồ sơ; việc rà soát, phân loại thành phần hồ sơ cần số hóa; quy trình thực hiện và chất lượng hồ sơ được đưa vào Kho lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng; trong đó, lĩnh vực chính sách và nghĩa vụ quân sự là những nội dung trọng tâm.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, thời gian qua, cơ quan này đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết. Hiện nay các cơ quan, đơn vị cơ bản được trang bị máy tính, máy quét, thiết bị lưu trữ và đường truyền mạng phục vụ công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống đường truyền được đầu tư đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị có các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và tiến hành số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Qua rà soát tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị gồm 6 lĩnh vực, 24 thủ tục hành chính. Từ tháng 9/2023-10/2026 có hơn 109.000 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền. Các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết theo đúng thẩm quyền, thời gian và quy định pháp luật.

Kiểm tra công tác số hóa và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Về công tác số hóa, tổng số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã hơn 193.000 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ từ 31/12/2022 về trước là hơn 83.900 hồ sơ; hồ sơ từ 1/1/2023 đến 30/9/2026 là 109.600 hồ sơ. Tính đến ngày 15/10/2026, tổng số hồ sơ đã số hóa hơn 17.300 hồ sơ, 100% được lưu kết quả số hóa vào kho của Bộ Quốc phòng; hơn 176.000 hồ sơ chưa được số hóa.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song một số ít các cơ quan, đơn vị chưa nhận diện được hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nào phải số hóa nên mới chỉ dừng ở khâu lưu tại đơn vị, do vậy công tác số hóa hồ sơ còn chậm chưa đúng tiến độ theo kế hoạch đã xác định. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc số hóa hồ sơ còn thiếu, chưa đồng bộ, dẫn đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Tại buổi kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác số hóa và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Ghi nhận những kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên trong đoàn để tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức triển khai; đặc biệt chú trọng rà soát, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ của số liệu từ cấp xã, phường đến thành phố và Quân khu, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo ở phạm vi toàn quân khu và toàn quốc.

Đại diện Đoàn công tác nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa dữ liệu gắn với thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm làm đến đâu số hóa đến đó, khó đến đâu tháo gỡ và số hóa đến đó. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần chủ động trao đổi trực tiếp với cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ; những nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp, đề xuất, kiến nghị cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác phối hợp, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.