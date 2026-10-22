Đẩy nhanh số hóa dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng phục vụ

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn đã nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và khảo sát thực tế việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các phường Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận và xã Thành Công. Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận trên 19.000 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Tại bộ phận một cửa, các thủ tục, quy trình, mức phí, lệ phí và số điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai. Đơn vị đã bố trí máy tính, máy scan và video hướng dẫn để người dân chủ động thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Đoàn kiểm tra thực tế việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực II.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, Chi nhánh đã thu thập thông tin của trên 318.000 thửa đất, phục vụ công tác làm sạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Viên chức, người lao động của đơn vị thường xuyên làm thêm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện công vụ và giải quyết thủ tục hành chính. Đoàn đề nghị Chi nhánh rà soát, khắc phục các nội dung được chỉ ra; hạn chế hồ sơ phải trả lại, không để phát sinh hồ sơ quá hạn; thường xuyên đối soát, cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết trên hệ thống.

Đồng thời, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.