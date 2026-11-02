Đẩy nhanh rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế khối UBND cấp tỉnh, cấp xã giai đoạn 2027 - 2031, tỉnh tập trung hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy trình 8 bước, bộ 9 biểu mẫu theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương. Đến ngày 2/11, Sở Nội vụ là đơn vị được chọn làm điểm, đã hoàn thành các bước rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế; hiện đang kiểm tra, đối chiếu số liệu, bảo đảm chính xác trước khi tổng hợp, báo cáo. UBND phường Chiềng Cơi, đơn vị được giao làm điểm cấp xã, đã hoàn thành 4/6 biểu dữ liệu ban đầu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung về nhiệm vụ và khối lượng công việc.

Đối với các sở, ngành cấp tỉnh, có 4/22 đơn vị hoàn thành rà soát, tổng hợp dữ liệu ban đầu; 14 đơn vị hoàn thành một số nội dung về tổ chức bộ máy, nhân lực hiện có và đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại. Ở cấp xã, 5 xã, phường đã hoàn thành rà soát, tổng hợp dữ liệu ban đầu; 68 đơn vị hoàn thành một số nội dung rà soát và đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tiến độ tại cuộc họp.

Lãnh đạo xã Phiêng Pằn phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo phường Chiềng Cơi phát biểu tại cuộc họp.

Quá trình thực hiện còn gặp khó khăn về việc rà soát, phân tích nhiệm vụ, xác định khối lượng và thời gian hoàn thành từng công việc đòi hỏi độ chính xác cao, trong khi khối lượng công việc chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương lớn. Việc xác định thời gian hoàn thành công việc trong biểu B2 cũng chưa có khung hướng dẫn thống nhất.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác 576, Trưởng nhóm 3 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được lựa chọn làm điểm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, nghiên cứu kỹ hướng dẫn và thống nhất phương pháp triển khai. Việc rà soát phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đúng khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực; không chạy theo mục tiêu tăng hoặc giảm biên chế mà lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện nội dung được giao, chủ động trao đổi, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần xây dựng phương án vị trí việc làm và biên chế giai đoạn 2027 - 2031 bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn.