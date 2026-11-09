Đẩy nhanh rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế bảo đảm tiến độ, chất lượng

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; thống kê, tổng hợp số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm và thu thập thông tin phục vụ việc hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất.

Các đại biểu tham gia phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác rà soát, xác định vị trí việc làm; việc chuẩn hóa thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị; xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chính xác của dữ liệu phục vụ công tác quản lý, sử dụng và phân bổ biên chế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tham luận tại phiên họp.

Phát biểu tham luận tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với mục tiêu tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị, Thanh Hóa đã chủ động đi trước một bước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đăng ký làm điểm (ngày 14/10/2026). Quá trình thực hiện được triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm phương châm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ luôn nỗ lực bám sát tiến độ, không quản ngày đêm để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Nhờ vậy, chỉ sau 14 ngày (từ 25/10 đến 7/11/2026), 1.776/1.776 đầu mối hoàn thành rà soát 9 biểu (A1-D2). Phương án đến năm 2030 giảm 730 cán bộ, công chức (5,44%) và 6.368 viên chức (10,14%), đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 40-KL/TW. Đây là kết quả bước đầu, còn phải tiếp tục kiểm chứng, hoàn thiện, nhưng đã để lại những bài học quý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện đó là: Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp vào cuộc; tổ chức chỉ đạo theo mô hình “một đầu mối chung, bốn trục, hai cấp”. Trong đó, bài học rút ra là việc khó, gấp, chạm đến lợi ích của từng cơ quan thì người đứng đầu cấp ủy phải nắm trực tiếp, không khoán trắng cho cơ quan tham mưu.

Đồng thời, đổi mới tư duy là khâu then chốt: lấy việc để xác định người, không lấy người để xác định việc; giao việc đúng chủ thể và gắn chặt trách nhiệm với đánh giá cán bộ; kiểm tra sớm, chỉ ra lỗi cụ thể và hướng dẫn đến từng tình huống; gắn rà soát vị trí việc làm với tinh giản biên chế ngay từ đầu, nhưng không cào bằng.

Các đại biểu tham gia phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Với tinh thần “làm điểm phải đi trước, làm điểm phải thực chất”, tỉnh Thanh Hóa xác định các nhóm việc trọng tâm đó là: Hoàn thiện dứt điểm hồ sơ đúng tiến độ của Trung ương. Đưa vị trí việc làm vào vận hành cho công tác tuyển dụng, bố trí, điều động, quy hoạch, đào tạo, đánh giá cán bộ tiếp tục phải căn cứ vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực, phương án biên chế. Tổ chức thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản theo Kết luận số 40-KL/TW; tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai và đánh giá...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, rà soát vị trí việc làm không phải là việc làm một lần cho đủ biểu, mà là cuộc cách mạng về phương pháp quản lý con người trong hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giảm bao nhiêu biên chế, mà là mỗi người làm đúng việc, đủ việc, được đánh giá bằng sản phẩm, để bộ máy tinh gọn mà mạnh, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục lãnh đạo quyết liệt, nghiêm túc; hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, có thể kiểm chứng; thực hiện thắng lợi mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2030 theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ được giao; tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc và khung năng lực; khẩn trương cập nhật, chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất và có khả năng kết nối, khai thác, sử dụng. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Ban Chỉ đạo giao các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình và báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh.