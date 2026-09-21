Đẩy nhanh mặt bằng Dự án KCN VSIP Huế, hướng tới công nghiệp xanh, bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế

Việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp VSIP Huế (KCN VSIP Huế) được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng để hình thành không gian công nghiệp hiện đại, xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Ngày 21/9, ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã kiểm tra thực địa và làm việc với UBND hai xã Hưng Lộc, Lộc An về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Huế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Dự án có quy mô khoảng 467,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng hạ tầng khoảng 2.540 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 530 tỷ đồng. Với thời gian hoạt động 50 năm, dự án được kỳ vọng hình thành quỹ đất công nghiệp hiện đại, góp phần thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI, thúc đẩy phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 thành phố Huế, chính quyền hai xã Hưng Lộc, Lộc An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã triển khai khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tổ chức họp dân, công khai chủ trương và tiếp nhận kiến nghị.

Công khai, minh bạch để tạo đồng thuận

Theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2026, các đơn vị phấn đấu hoàn thành phần diện tích theo kế hoạch đề ra. Giai đoạn tiếp theo, đến ngày 30/10/2027, tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 215,1 ha, bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, việc rà soát hồ sơ đất đai, xác định nguồn gốc sử dụng đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của người dân được xác định là những nội dung cần tập trung xử lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu các địa phương xác định cụ thể từng phần việc, từng mốc thời gian, tổ chức thực hiện dứt điểm; tăng cường tuyên truyền, vận động, họp dân công khai và giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các kiến nghị chính đáng của người dân cần được tiếp nhận, xử lý kịp thời, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đại diện các đơn vị trao đổi tại buổi làm việc

Hướng tới khu công nghiệp xanh, thích ứng thiên tai

KCN VSIP Huế được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, bền vững, với hạ tầng hiện đại, quản trị số và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ. Dự án hướng tới thu hút các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và công nghệ cao.

Đáng chú ý, trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư được đề nghị thiết kế, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên và yêu cầu phòng, chống ngập lụt, thiên tai trên địa bàn. Đây là yếu tố quan trọng để quá trình phát triển công nghiệp gắn với khả năng thích ứng trước các tác động của thiên nhiên.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ dự án mà còn tạo tiền đề hình thành không gian sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và hiệu quả. Khi các khâu từ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đến xây dựng hạ tầng được thực hiện công khai, đúng quy định và hài hòa với điều kiện tự nhiên, KCN VSIP Huế có thêm nền tảng để phát huy vai trò trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển công nghiệp.

Phát triển công nghiệp bền vững cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm với người dân và bảo vệ môi trường. Với định hướng xanh, thông minh, thích ứng thiên tai, việc triển khai KCN VSIP Huế có thể góp phần tạo dựng một không gian công nghiệp hiện đại, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố./.