Đẩy nhanh lộ trình xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Tổ công tác.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Quý III/2026, Cơ quan Thường trực Tổ công tác rà soát các chỉ tiêu, xác định nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình cụ thể để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí, nhất là những chỉ tiêu khó về đào tạo đội ngũ, nghiên cứu đề tài, đề án, tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp bộ. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch (lần 3), trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành để triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh Sơn La giữ vững chuẩn mức 1, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đến tháng 9/2026, Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt 34/60 chỉ tiêu trường chính trị chuẩn mức 2, thuộc 6 nhóm tiêu chí; trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt 7/7 chỉ tiêu. Nhà trường duy trì 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và từng bước số hóa quản lý đào tạo. Hiện trường có 39/46 viên chức, gồm 30 giảng viên, trong đó 19 giảng viên chính, chiếm 63,3%; 2 giảng viên đang đào tạo tiến sĩ. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được đẩy mạnh, đã tổ chức 2/3 hội thảo, tọa đàm theo kế hoạch; hoàn thiện Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Sơn La”, dự kiến đề nghị xuất bản trong tháng 10/2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo Quyết định kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Sơn La giữ vững chuẩn mức 1, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tổ chức đoàn công tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời đề xuất giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chí văn hóa trường Đảng, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu trường chuẩn mức 2.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên Tổ Công tác chủ động đôn đốc các ban, sở, ngành liên quan và Trường Chính trị tỉnh thực hiện đúng tiến độ nhiệm vụ được giao; triển khai tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục cử giảng viên đào tạo tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị và nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Đẩy nhanh triển khai các đề tài, hội thảo khoa học; xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo chuẩn mức 2; phối hợp triển khai các dự án đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giai đoạn 2026-2030...