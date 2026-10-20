Đẩy nhanh liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên Trung tâm Giám sát, điều hành thành phố Đồng Nai

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên, ngành y tế Đồng Nai đang đẩy nhanh việc kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vào kho dữ liệu chung của thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành và tổ chức khám sức khỏe toàn dân. Mục tiêu là từng bước hình thành hệ thống dữ liệu y tế đồng bộ, bảo đảm an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe người dân.

Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo thành phố về kết nối dữ liệu vào cổng thông tin chung, ngành y tế đang phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu khám, chữa bệnh lên hệ thống IOC thành phố.

Hiện ngành y tế có 27 cơ sở dữ liệu, trong đó đã làm sạch 12 cơ sở dữ liệu nhưng chưa hoàn thành việc kết nối đồng bộ. Việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu không chỉ dừng lại ở các cơ sở y tế công lập mà còn phải mở rộng đến các cơ sở y tế ngoài công lập, cơ sở tiêm chủng và các lĩnh vực liên quan như: bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em… Qua đó, tạo nguồn dữ liệu toàn diện, phục vụ công tác quản lý và điều hành của ngành.

Trong giai đoạn trước mắt, dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT được xác định là một trong những nguồn thông tin cần ưu tiên kết nối, phục vụ việc tổng hợp số liệu khám, sàng lọc sức khỏe người dân. Khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, cơ quan quản lý có thể theo dõi tình hình khám, chữa bệnh, nắm bắt mô hình bệnh tật, đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe và có cơ sở xây dựng các giải pháp phù hợp.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị công nghệ thông tin cho biết, việc đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) có thể triển khai theo hiện trạng kết nối của từng cơ sở. Đối với những cơ sở đã có hệ thống HIS và kết nối với hệ thống HOC của VNPT Đồng Nai, dữ liệu sẽ được chuyển tiếp về IOC. Những cơ sở chưa có điều kiện kết nối sẽ được hỗ trợ phương án cung cấp dữ liệu phù hợp.

VNPT Đồng Nai và Công ty cổ phần Master Hive Healthcare đang hỗ trợ cập nhật dữ liệu phục vụ công tác khám sức khỏe toàn dân. Công ty cổ phần Master Hive Healthcare sẵn sàng hỗ trợ Sở Y tế chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT vào kho dữ liệu của thành phố, đồng thời thực hiện các chức năng đối chiếu, lọc trùng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu. Khi dữ liệu khám sức khỏe toàn dân và dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT được tích hợp, ngành y tế hướng tới hình thành hồ sơ dữ liệu sức khỏe thống nhất cho từng người dân.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh: Một yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai là bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, khai thác dữ liệu. Song song đó, ngành y tế đang khảo sát thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc để xác định nhu cầu đầu tư, kết nối trong thời gian tới.

Sở Y tế đề nghị Công ty cổ phần Master Hive Healthcare hỗ trợ kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT vào kho dữ liệu thành phố, phấn đấu hoàn thành trong 2 tháng; đồng thời rà soát, hoàn thiện các trường thông tin để đáp ứng yêu cầu đồng bộ. Đối với những lĩnh vực dữ liệu khác, ngành y tế tiếp tục khảo sát và dự kiến xây dựng các dự án công nghệ thông tin riêng.