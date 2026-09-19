Đẩy nhanh khám sức khỏe người dân, tránh trùng lặp và lãng phí

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng tổ chức khám chữa bệnh cho người dân xã đảo Tam Hải. Ảnh: H.B

UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Địa phương phải xác định chính xác số người đã khám, chưa khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực của từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng.

Các nhóm được ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng khác theo quy định.

Thủ tướng chính phủ yêu cầu không tổ chức khám dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích. Các địa phương phải lồng ghép hợp lý giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe người lao động và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Những kết quả khám còn giá trị lâm sàng cần được kế thừa, sử dụng phù hợp nhằm tránh khám lại, thanh toán trùng và lãng phí.

Hoạt động khám sức khỏe phải gắn với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời. Các địa phương được yêu cầu đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, đồng bộ dữ liệu trên VNeID; kết nối dữ liệu khám sức khỏe với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Y tế được giao sớm ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ và mô hình bệnh tật; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chương trình được triển khai thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.