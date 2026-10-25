Đẩy nhanh khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 160 ven sông Chảy

Gần cầu Nậm Tôn, xã Cốc Lầu, một điểm sạt lở ăn sâu vào khoảng 2/3 mặt đường. Phía dưới là dòng sông Chảy; phía trên, các phương tiện thận trọng đi qua phần đường còn lại. Tại đây, tổ thi công 20 người do anh Tần Dào Tình phụ trách đang làm móng, xếp đá vào rọ để gia cố nền đường.

Thi công một vị trí sạt lở gần cầu Nậm Tôn, xã Cốc Lầu.

Dọc mái taluy âm, công nhân lựa từng viên đá, xếp vào rọ lưới thép để tạo kết cấu kè. Anh Tần Dào Tình cho biết, tổ của anh đã hoàn thành 12 trong tổng số 38 vị trí kè rọ đá được giao và đang tập trung thi công các vị trí còn lại.

Tại các điểm khác, máy xúc, xe vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng tường chắn phía dưới nền đường. Có nơi, mép đường bị khoét sâu, mặt bằng chật hẹp khiến việc đưa thiết bị xuống vị trí thi công gặp nhiều trở ngại. Nhà thầu phải vừa thi công, vừa duy trì giao thông qua công trường.

Trên Tỉnh lộ 160, đoạn từ xã Bảo Nhai đến thủy điện Nậm Lúc, nhiều điểm sạt lở taluy âm làm thu hẹp nền, mặt đường. Một số vị trí bị cuốn trôi đất dưới mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi các phương tiện tránh nhau.

Sau các đợt mưa lũ, dọc sông Chảy xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.

Thường xuyên đi lại trên tuyến, anh Phạm Văn Hiền cho biết việc qua các đoạn sạt lở gặp nhiều khó khăn, nhất là khi xe máy phải tránh ô tô tải. Anh mong các vị trí hư hỏng sớm được khắc phục để người dân yên tâm đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Ông Phạm Văn Điều - Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu cho biết, các điểm sạt lở hình thành sau bão số 3 (Yagi) và tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 cuối năm 2025. Tình trạng hư hỏng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sản xuất và giao thương trên địa bàn. Tại nhiều cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị sớm sửa chữa tuyến đường.

Nhiều vị trí thi công khó khăn do taluy cao.

Để khắc phục hư hỏng, ngày 18/5/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến Tỉnh lộ 154 và 160 kết nối khu vực Mường Khương và Bắc Hà, bổ sung các hạng mục xử lý sạt lở do bão lũ. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 263 tỷ đồng; riêng chi phí xây dựng xử lý sạt lở trên Tỉnh lộ 160 hơn 40,76 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh đến năm 2026.

Phương án xử lý được lựa chọn theo hiện trạng từng vị trí: điều chỉnh cục bộ hướng tuyến về phía sườn núi; xây kè rọ đá, tường chắn bê tông xi măng và bê tông cốt thép để ổn định taluy âm. Các đoạn sạt lở taluy dương được hót đất đá, bạt mái; những vị trí nền đường bị lún được xử lý kết hợp bổ sung thoát nước. Hệ thống an toàn giao thông cũng được hoàn thiện để phục vụ khai thác sau thi công.

Việc sớm hoàn thành khắc phục các điểm sạt lở sẽ giúp việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai, các vị trí xử lý trong khu vực hồ thủy điện Bảo Nhai 2 và thủy điện Nậm Lúc có điều kiện thi công phức tạp. Dòng nước chảy mạnh, mực nước thay đổi theo quá trình vận hành hồ gây khó khăn cho việc làm móng kè. Một số điểm có taluy cao, máy móc khó tiếp cận nên việc xếp đá vào rọ chủ yếu thực hiện thủ công. Nhân công khan hiếm, giá nguyên vật liệu biến động cũng ảnh hưởng đến tổ chức thi công và chi phí của nhà thầu.

Với khối lượng thi công đã đạt hơn 50%, chủ đầu tư đang đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Quá trình thi công phải đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông qua công trường.

Tỉnh lộ 160 phục vụ đi lại, vận chuyển nông sản của người dân Bảo Nhai, Cốc Lầu, Xuân Hòa cùng các địa phương lân cận. Việc sớm khắc phục các điểm sạt lở sẽ giúp việc đi lại, giao thương của người dân thuận tiện hơn, phát huy hiệu quả tuyến đường kết nối khu vực Bắc Hà và Bảo Yên.