Đẩy nhanh kế hoạch cải tạo, sửa chữa Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) chủ trì buổi làm việc với Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An) về tình hình cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng Lương Văn Minh cho biết, trường được tổ chức hoạt động trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi công năng trụ sở UBND quận 12 (trước đây) làm trường học.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên nhà trường tổ chức hoạt động với ba cấp học là tiểu học, THCS và THPT với tổng quy mô tuyển sinh 769 học sinh ở ba khối 1, 6 và 10.

Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng Lương Văn Minh báo cáo tại buổi làm việc

Theo quyết định phê duyệt của Sở GD-ĐT TPHCM về kế hoạch sửa chữa, cải tạo Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, trong năm 2026, nhà trường cải tạo 43 phòng học và 10 phòng chức năng với tổng kinh phí hơn 19,9 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong năm 2026 hơn 14,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30-9, trường đã đưa vào sử dụng 18 phòng học, 2 phòng máy vi tính, 5 phòng học bộ môn và các phòng làm việc của bộ phận chuyên môn và hành chính, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ dạy và học trong năm học 2026-2027.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) khảo sát phòng học vi tính tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng

"Khó khăn của đơn vị là một số hạng mục chưa được đưa vào sửa chữa trong năm 2026 gồm hệ thống nhà vệ sinh, lát sàn sân thượng, lan can sân thượng và một số khu vực sân chơi, nhà thi đấu đa năng cho học sinh", Hiệu trưởng Lương Văn Minh thông tin.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, thời điểm hiện tại, kế hoạch sửa chữa, cải tạo Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đã hoàn thành 80% khối lượng công trình, dự kiến trung tuần tháng 11-2026 sẽ hoàn thành. Trong năm 2027, hai hạng mục sửa chữa, cải tạo và bổ sung trang thiết bị tiếp tục triển khai giai đoạn kế tiếp.

Đoàn công tác khảo sát hiện trạng khu vực sân thượng chưa được đưa vào hạng mục cải tạo, sửa chữa trong năm 2026

Ông Phan Kỳ Quan Triết, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT TPHCM) đề nghị nhà trường thống kê khả năng tiếp nhận học sinh trong các năm kế tiếp để mở rộng đối tượng tuyển sinh ở các khối lớp khác, không giới hạn ba khối lớp đã tuyển sinh trong năm học này.

Ở góc độ đầu tư xây dựng, đại diện Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, do là trường liên cấp với đặc thù riêng ở từng cấp học nên nhà trường cần xin ý kiến Sở GD-ĐT trong việc hướng dẫn chuyên môn, đề xuất phương án đầu tư đồng bộ, tránh việc thực hiện chắp vá, gây lãng phí.

Đoàn công tác khảo sát hiện trạng của Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng

Kết luận tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM nhất trí với các đề xuất của các sở, ngành; mong muốn Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng sớm ổn định đội ngũ thầy, cô giáo và cơ sở vật chất để mở rộng tuyển sinh từ năm học sau, không giới hạn các lớp đầu cấp như năm học này.

Theo đánh giá của Ban Văn hóa - Xã hội, với tổng diện tích hơn 32.000 m2, trường có thể vận hành tối đa 75 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu về chỗ học của người dân trên địa bàn.

Đoàn công tác thăm hỏi tình hình học tập của học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng

"Hạng mục sửa chữa, cải tạo nhà thi đấu đa năng cần sớm triển khai và đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện thể dục thể thao của học sinh. Song song đó, các hạng mục đang thi công cần khẩn trương hoàn thiện, cập nhật tiêu chuẩn của trường học tiên tiến, hiện đại để có thời hạn sử dụng lâu dài, tránh việc cải tạo, sửa chữa nhiều lần. Riêng những hạng mục chưa triển khai cần xem xét dựa trên nhu cầu tổng thể, khai thác hiệu quả, tiết kiệm nhưng không được chắp vá, sớm hoàn thiện kế hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để đưa vào danh mục đầu tư công", ông Cao Thanh Bình đề nghị.

Ngoài ra, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) kiến nghị địa phương chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan sớm điều chỉnh quy hoạch khu đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho giáo dục để triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng trong các giai đoạn tiếp theo.

Hoạt động dạy và học tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng vào sáng 2-10

Tới đây, HĐND TPHCM sẽ tiếp tục tham mưu UBND TPHCM ban hành cơ chế linh hoạt cho phép các trường học khai thác tài sản công nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho các đơn vị để bảo trì, vận hành cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy.